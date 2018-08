Bimbo muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma/ Ultime notizie: fatale un arresto cardiaco

Bimbo muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: il bambino aveva due anni ed è morto per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarlo

Tragedia sul volo Beirut-Roma della compagnia italiana Alitalia (numero AZ 827). I soccorsi a bordo dell’aeroplano hanno dirottato lo stesso volo sull’aeroporto di Bari-Palese questa mattina, a causa della morte di un bambino. Un piccolo di appena 2 anni, originario del Libano, è infatti stato colto da una crisi cardiaca, come riferito dai colleghi dell’edizione online dell’agenzia Ansa, citando gli agenti della Polaria della Polizia di Stato. Una volta andato in arresto cardiaco, un’hostess a bordo gli ha prestato il primo soccorso per provare a rianimarlo, ed è quindi stato disposto l’atterraggio di emergenza presso l’aeroporto più vicino.

INUTILI I TENTATIVI DI SOCCORSO

Il bambino, che viaggiava con i genitori, è stato preso in carico dal personale medico del 118 una volta a terra: gli uomini del soccorso gli hanno praticato le manovre di rianimazione ma per il piccolo non vi è stato nulla da fare. Dopo la morte, avvenuta presso l’aeroporto di Bari, sono giunti sul luogo il magistrato di turno e il medico legale. Non è da escludere che sul corpo del piccolo venga disposta l’autopsia per fare maggiore chiarezza.

