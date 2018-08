Burioni è stato ucciso: fake news dei no-vax/ Ultime notizie: falsificata pagina della rivista del Pd

Burioni è stato ucciso: fake news dei no-vax. Falsificata pagina della rivista del Pd, che subito prende le distanze ed esprime solidarietà al virologo. Le ultime notizie

28 agosto 2018 Silvana Palazzo

Burioni è stato ucciso: fake news dei no-vax

Il virologo Roberto Burioni torna nel mirino dei no-vax. Dopo le minacce di morte arrivano le fake news sulla morte del medico paladino delle vaccinazioni e difensore della scienza. Una finta pagina della newsletter “Democratica” del Partito democratico è circolata sui social network. «Tornano le Brigate Rosse, ucciso il virologo Roberto Burioni davanti alla sua abitazione», questo il titolo della bufala realizzata con un account creato per l'occasione. La rivista del Pd è subito intervenuta per affermare la propria estraneità: «Dopo i tweet in cui venne diffusa una accampata “solidarietà” a Benetton da parte del medico dopo la tragedia di Genova, questa volta i vigliacchi diffusori di veleno in rete utilizzano una finta pagina del nostro giornale, Democratica». La deputata dem Anna Ascani su Twitter ha ribadito che si tratta di una fake news, definendola «gravissima, perché è di fatto una minaccia. Fatta utilizzando una testata giornalistica con un account Twitter creato per l'occasione. Basta fake news, basta minacce, basta odio in Rete, basta manganellare online chi non è d'accordo con te».

Hanno usato una pagina fake dell'organo di informazione online del Pd e una foto dell'omicidio di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse a Bologna nel 2002, per diffondere la notizia dell'omicidio del virologo Roberto Burioni. Questo è senza dubbio il punto più basso toccato dai no-vax. A denunciare le nuove minacce è stato il deputato del Pd e direttore del portale dem Andrea Romano: «Oggi se la sono presa con Roberto Burioni, a cui va il nostro abbraccio, e con Democratica web ma anche oggi rivelano solo la propria miseria umana, poveri e tristi falsari pagati un tanto al chilo», ha scritto su Twitter. Il messaggio di Romano è stato ritwittato da Matteo Renzi. Tanti i commenti sotto al post: in molti si indignano, ma ci sono altri utenti che non perdono l'occasione per insultare il Pd. Non è la prima volta che il virologo comunque subisce attacchi simili: a inizio agosto su Twitter circolava una foto che lo ritraeva imbavagliato dietro ad un drappo delle Brigate Rosse.

