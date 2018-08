Chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia / Locali non in regola, provvedimento dei vigili

Chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl.

28 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia - La Presse

Era diventata veramente drammatica la situazione nel centro di accoglienza dei migranti di Don Bancalani a Pistoia tanto che per la sicurezza dopo un sopralluogo è arrivata la chiusura. I locali sono stati considerati non a norma, come riporta Il Tirreno nella sua versione online, dai vigili del fuoco e dalla Asl. Sono ora pronti al trasferimento dodici degli ospiti presenti nella struttura, mentre rimane incerto il futuro degli altri ottanta residenti. Questi ultimi sono già fuoriusciti da quello che è il circuito ufficiale dell'accoglienza. La Prefettura però è stata intransigente e ha comunicato tramite un provvedimento ufficiale che tutti, sia i regolari che i non regolari, avrebbero dovuto abbandonare la struttura nel più breve tempo possibile.

I MOTIVI DELL'ALLARME

Viene da chiedersi quali sono i motivi dell'allarme scattato al Don Bancalani. Come riporta Il Tirreno la struttura di Pistoia non aveva vie di fuga, estintori, idranti, scale di sicurezza ed impianti elettrici. Il rischio più grande però arriva dalla cucina dove la situazione viene considerata addirittura da allarme rosso con la presenza delle tubature di gas a stretto contatto con la canna fumaria. Le normative antincendio e di sicurezza sono sembrate tutte evase, motivo per il cui si è reso immediatamente necessario evitare di vedere i problemi trasformarsi in vere e proprie tragedie. Il rischio è stato esteso però anche al piano superiore della struttura dove c'è il Centro di accoglienza casa straordinaria autorizzato dalla prefettura e con dodici ospiti al suo interno. Questi sono stati accolti dall'Associazione Virgilio Città futura.

