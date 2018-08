CROLLO MORANDI, TONINELLI: "AUTOSTRADE PAGA, MA PONTE LO FÀ LO STATO"/ Ultime notizie, scontro Toti-Di Maio

Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007

28 agosto 2018 - agg. 28 agosto 2018, 12.52 Niccolò Magnani

Crollo ponte Morandi, scontro Governo-Autostrade (LaPresse)

"Autostrade i soldi li mette, ma lo ricostruiamo noi il ponte": con questa dichiarazione rilasciata a Radio Anch'io, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli fuga i dubbi su chi debba occuparsi della ricostruzione del ponte Morandi dopo il crollo di Genova. Il titolare del Mit è sicuro:"Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori. Sugli immani danni morali e civili è normale che debba mettere i soldi, ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini". A pensarla diversamente è il governatore della regione Liguria, nonché commissario per l'emergenza, Giovanni Toti, che ribadisce che "l'unico interlocutore per noi è Autostrade". A questa presa di posizione ha risposto il vicepremier, Luigi Di Maio:"Toti vuol far ricostruire il ponte Morandi ad Autostrade? Lo dica alle famiglie delle vittime. A rifare il ponte dovrà essere un'azienda di Stato". La controreplica di Toti non si è fatta attendere: "È Autostrade che deve pagare la ricostruzione e presentare un piano lavori. Che poi lo possa fare Fincantieri o un'altra azienda di Stato, già abbiamo detto di essere tutti d'accordo". (agg. di Dario D'Angelo)

TONINELLI, "AUTOSTRADE PAGA, STATO RIFA' PONTE"

Il Governo tira dritto: mentre ancora si attendono i primi indagati dalla Procura di Genova per il crollo del Ponte Morandi, il Ministro Toninelli e il vicepremier Di Maio proseguono la “personale” guerra ad Autostrade per l’Italia, alimentata anche dalla mossa di ieri mattina della pubblicazione sul sito Aspi della concessione rimasta fin lì secretata negli atti privati. I temi sono molteplici: la demolizione, la ricostruzione, il piano di gestione dell’emergenza e soprattutto le future concessioni di gran parte della rete autostradale italiana. Secondo Toninelli - che ieri in audizione alla Camera aveva detto «la tragedia di Genova era evitabile, ora ci pensa lo Stato a gestire con responsabilità» - stamattina in una intervista a Radio Anch’io, «Autostrade metta i soldi, ma il ponte lo ricostruiamo noi». Non solo, aggiunge il Ministro Mit «Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini». Il vicepremier invece, in una intervista al Fatto Quotidiano, ha dettato ancora la linea contro la famiglia Benetton (proprietaria di Atlantia, che gestisce Aspi): «La revoca della concessione ad Autostrade - fa quindi sapere Di Maio - procede ottimamente, ci sta lavorando il presidente Conte che è un eccellente avvocato. Certo, mi aspetto che ci facciano causa: cosa puoi aspettarti da persone che come prima dichiarazione sulla tragedia di Genova hanno negato di avere colpe?. Ci sono tutti i presupposti per la revoca - conclude il leader M5s -, poi realizzeremo la nazionalizzazione».

ECCO COSA C’ERA NELLA CONCESSIONE AD AUTOSTRADE

In un interessante reportage pubblicato oggi Repubblica ha provato a scovare i punti più interessanti del documento di concessione che Autostrade per l’Italia e il Mit siglarono nel 2007: negli atti, che dovevano rimanere segreti, si stima che la manutenzione generale tra il 2013 e il 2038 sarebbe stata di circa 290 milioni l’anno. «La gran parte dei lavori di manutenzione ordinaria annuale, 262 milioni, è realizzato "attraverso imprese esterne", ma si tratta in gran parte di affidamenti in house, cioè a società di proprietà della stessa Autostrade», spiegano i colleghi di Rep, che illustrano poi anche il delicato passaggio sugli aumenti dei pedaggi (a fronte di un lavoro di manutenzione che, dopo il crollo, è decisamente sotto accusa). Delrio, ex Ministro dei Trasporti, aveva negoziato con l’Ue una proroga al 2042 della concessione ad Autostrade con una percentuale di remunerazione del capitale «per tutti i nuovi investimenti programmati tra il 4 e il 6% lordo». L'accordo prevedeva tariffe dei pedaggi che non avrebbero potuto essere aumentate più dello 0,5% oltre l'inflazione: il problema è che gli aumenti non sono mai stati inferiori all'1,5% oltre l'inflazione.

© Riproduzione Riservata.