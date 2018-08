Iolanda Nanni è morta/ La parlamentare del Movimento 5 Stelle aveva 49 anni

E' morta Iolanda Nanni, parlamentare del Movimento 5 Stelle: aveva 49 anni, aveva combattuto a lungo contro una grave malattia. Il cordoglio di Di Maio

28 agosto 2018 Fabio Belli

Iolanda Nanni con Luigi Di Maio

E' morta a 49 anni Iolanda Nanni, parlamentare del Movimento 5 Stelle malata da tempo. Nonostante il cancro che l'aveva aggredita, aveva deciso comunque di candidarsi alle elezioni politiche del febbraio scorso, dopo essere stata consigliera regionale della Lombardia. E proprio i consiglieri pentastellati del Pirellone in una nota hanno espresso il loro profondo cordoglio per la prematura perdita della deputata Nanni: "Ci ha insegnato a non arrenderci, a cercare sempre la verità, a combattere al fianco dei cittadini. Ci lascia un’importante eredità: il suo esempio e il suo lavoro da portare avanti con tutto il nostro impegno per l’ambiente e la salute di tutti." Questo il loro ricordo dopo aver saputo della scomparsa della Nanni, avvenuta lunedì 27 agosto.

IL MESSAGGIO DEL VICEPREMIER

Anche il vice Presidente del Consiglio nonché Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio con un post su Facebook ha ricordato la deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni: "La nostra Iolanda Nanni ha lottato come una vera guerriera fino alla fine. Amava la sua vita, amava il MoVimento, amava gli attivisti. Con una energia incredibile ha fatto anche la campagna elettorale per le politiche di marzo ed è diventata deputata della Repubblica nonostante il male con cui stava combattendo giorno e notte. Per questo ero andato a trovarla e potete vedere il suo sorriso contagioso in questa foto. Oggi se ne è andata e lascia un vuoto incolmabile. Per la sua famiglia, per gli attivisti pavesi, lombardi e per tutto il MoVimento 5 Stelle. Ciao Iolanda!" Questo il messaggio del vicepremier che ha espresso la commozione generale dei compagni d'avventura in politica della Nanni.

