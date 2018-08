Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 agosto: i numeri vincenti! Video (Conc 103/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 28 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.103/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Superenalotto, Lotto e 10eLotto danno il via la settimana grazie ad una nuova estrazione, che attirerà di certo migliaia e migliaia di giocatori sparsi in tutta l'Italia. I due giochi della Sisal stanno per regalarci gli ultimi premi di agosto ed anche per questo la tensione è sempre più alta. Ad alimentare le speranze degli appassionati sono le combinazioni centrate nell'ultimo appuntamento, con premi importanti. Il 10eLotto è riuscito infatti a conquistare il primo posto nella classifica delle vincite dello scorso sabato grazie ad un fortunello di Genova, che con un 9 è riuscito a portarsi a casa 50 mila euro netti. La vincita è lievitata anche grazie all'opzione Oro. un giocatore di Macerata ha invece indovinato 9 numeri per uun premio da 20 mila euro. In tutto le vincite dell'ultimo concorso corrispondono ad un valore di 21,2 milioni di euro, mentre 2,8 miliardi se si considerano i tagliandi registrati dall'inizio di quest'anno. Anche il Lotto ha distribuito premi allettanti, a partire dalla prima posizione nella sua Top 3. Un giocatore di Sassari ha centrato terno e tre ambi su Nazionale, realizzando così un premio da 25 mila euro. Carpeneda, nel Bresciano, si unisce al collega grazie ad un terno e tre ambi sempre sulla ruota ligure, con un premio da 23.750 euro. A Reggio Calabria è stato invece azzeccato un terno su Milano per il valore di 22.500 euro. Da inizio anno, il gioco ha inoltre premiato gli appassionati con 721,9 milioni di euro, mentre il montepremi dell'ultima estrazione ammonta a 7,8 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

31,1 milioni di euro è il valore del Jacktpot del SuperEnalotto di oggi. Il concorso decreterà un vincitore finale? Siamo in attesa di scoprire quali numeri vincenti verranno estratti, con i relativi premi associati ad ogni quota. Gli appassionati non hanno ancora archiviato la speranza di raggiungere il primo posto sul podio, soprattutto perché nell'ultimo appuntamento diversi giocatori sono riusciti a centrare delle quote interessanti. Oltre 43 mila euro il bottino del 4+, destinato a due fortunelli, mentre otto vincitori hanno realizzato più di 22 mila euro grazie al 5. I tagliandi fortunati associati al 3+ sono stati invece 64, per un premio del valore di 3.504 euro, mentre 468 giocatori hanno azzeccato il 4 da 438,80 euro. Si aggiungono inoltre alla classifica 16.226 appassionati per il 3, con una vincita da 35,04 euro, mentre 6,05 euro è il bottino messo in palio dal 2 per i suoi 278.992 vincitori. Rimangono quindi le quote ed i relativi premi standard, con in testa il 2+ da 100 euro. I giocatori che hanno realizzato la quota sono stati 1.200, mentre 8.092 appassionati hanno vinto 10 euro grazie al premio dell'1+. Chiudiamo come sempre con la più piccola delle quote del gioco Sisal, lo 0+. Questa volta il premio da 5 euro è stato centrato da 18.492 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto non vedono l'ora di assistere all'estrazione di questa sera, sia per scoprire i nuovi numeri vincenti sia perché potrebbero diventare i nuovi vincitori del concorso. Gli appassionati sono sempre alla ricerca di numeri da giocare, anche se di certo molti conservano una combinazione particolare nel cuore. Gli affezionati più tenaci preferiscono puntate sempre sugli stessi numeri, contando sulla propria determinazione. Altri invece preferiscono cambiare ad ogni appuntamento, come la nostra Rubrica che anche oggi vi proporrà una combinazione da giocare. Iniziamo dalla news prima di scoprire i numeri associati grazie alla smorfia napoletana. Ha fatto discutere una fattoria di Toronto, per via di un rifugio antiatomico che Bruce Beach ha deciso di realizzare con le sue sole forze. Il cittadino infatti ha costruito negli anni '80 una struttura antiatomica grazie all'uso di 42 autobus gialli, il modello usato dalle scuole per il trasporto degli studenti. 3 mila metri quadrati la superficie che è riuscito a coprire in tanti decenni, per una struttura che potrebbe ospitare fino a 500 persone. Ogni mezzo è stato dotato di cucine e lavandini, pozzi privati, generatori elettrici e persino delle attrezzature mediche. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il bunker, 44, l'autobus, 26, il nucleare, 78, il sotterraneo, 60, e la protezione, 77. Come Numero Oro scegliamo invece il 42, come il totale degli autobus che compongono questa strana e originale struttura.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot del SuperEnalotto si farà strada fra i numeri estratti oggi per trovare il suo vincitore? Il concorso è ormai alle porte ed il dubbio che qualcosa possa andare storto è sempre più forte. Soprattutto sono preoccupati tutti coloro che vorrebbero realizzare la vittoria finale prima che il mese di agosto si concluda. Non mancano tuttavia anche i giocatori più ottimisti, che preferiscono osservare tutto con il sorriso. Anche quando si parla di vittorie, spese e montepremi. Avete già pensato a quale investimento fare con il vostro bottino? Se siete ancora immersi nel mare delle incertezze, la nostra Rubrica vi potrà essere d'aiuto. L'iniziativa di KickStarter che abbiamo scelto per oggi è Nopixgo, un dispositivo ecologico e privo di sostanze chimiche in grado di allontanare le zanzare ed evitare soprattutto il loro morso. Realizzato in Svizzer, Nopixgo ha l'aspetto di un normale braccialetto da mettere al polso, ma nasconde al suo interno tecnologia avanzata ed in grado di inviare delle onde elettromagnetiche agli insetti. Basterà indossarlo e si attiverà da solo, sfruttando il naturale istinto di protezione delle stesse zanzare. Il goal da raggiungere in 30 giorni è di oltre 157 mila euro: un'impresa importante e di sicuro impatto.

