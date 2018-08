Lucrezia Odescalchi arrestata per rapina/ La principessa si vendica del vigilante a colpi di spazzola

Week end di shopping finito male per Lucrezia Odescalchi che finisce in manette arrestata per rapina e, non contenta, prende a colpi di spazzola l'impiegato che l'ha fermata

Principessa in manette

Un fine settimana di shopping finito male? Capita a tutti ma la maggior parte dei casi non si esce in manette e in arresto dal negozio in cui si entra. Sembra che lo stesso non sia successo alla principessa Lucrezia Odescalchi famosa per il suo carattere fumantino e, da oggi, anche per aver cercato di rapinare un negozio OVS portando via un piumino e una maglietta per un totale di poco meno di 50 euro. A tanto ammonta la "refurtiva" che un vigilante ha trovato in mano alla donna che stava cercano di uscire dal negozio come se nulla fosse. Proprio ieri la principessa è stata fermata da un addetto alla sicurezza del negozio, il senegalese Dioum Khadi, che si è trovato davanti una vera e propria regina della fuga, almeno secondo da quanto si evince dal racconto dei Carabinieri arrivati sul posto.

FURTO O FRAINTENDIMENTO?

Proprio quando la principessa si è vista con le spalle al muro, invece di arrendersi, ha brandito la sua arma segreta ovvero una spazzola per capelli che ha estratto alla sua borsetta cogliendo di sorpresa il vigilante che è stato colpito ripetutamente. Questo non è bastata a Khadi per lasciarla andare, anzi. L'uomo l'ha fermata e l'ha consegnata ai Carabinieri che hanno proceduto all'arresto per repina con violenza proprio per via dei colpi inferti al vigilante. Come è finito questo black monday della principessa? La Odescalchi è tornata libera dopo che il tribunale ne ha convalidato il fermo in attesa del processo. La stessa si è difesa dicendo che avrebbe pagato la merce e che i cartellini erano già staccati ed è per questo che è stata fraintesa. Dal canto suo, il vigilante ha confermato di aver fermato la principessa perché aveva palesemente evitato la cassa. Come andrà a finire?