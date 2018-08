Mastella abbandona diretta tv: la moglie è in ospedale/ Ultime notizie: incidente domestico per Sandra Lonardo

Mastella abbandona diretta tv: la moglie è in ospedale. Incidente domestico per Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio regionale Campania: le ultime notizie

28 agosto 2018 Silvana Palazzo

La moglie di Clemente Mastella finisce in ospedale e il sindaco di Benevento lo apprende mentre è in diretta tv. Sandra Lonardo, ex presidente del Consiglio regionale della Campania, è stata ricoverata infatti all'ospedale Rummo di Benevento in seguito ad una caduta in casa. La donna ha riportato la frattura del braccio sinistro, quindi è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Quando è avvenuto l'incidente domestico, il marito era a L'Aria che Tira su La7. Dopo aver ricevuto in diretta una telefonata con la quale veniva allertato del trasporto in ospedale della moglie, senatrice di Forza Italia, Mastella ha abbandonato in diretta la trasmissione televisiva. Choc in diretta tv per l'ex ministro della Giustizia e attuale sindaco di Benevento che è subito corso dalla moglie. Al momento non si hanno notizie precise sulle condizioni di salute della donna, ma pare - stando a quanto riportato da canale58 - che abbia riportato una microfrattura.

MASTELLA ABBANDONA DIRETTA TV: LA MOGLIE È IN OSPEDALE

Inseparabili Clemente Mastella e la moglie Sandra Lonardo, con cui condivide anche la passione politica. «Noi Mastella siamo un po' gli Underwood della politica italiana. Mi piace questa definizione tutto sommato», aveva dichiarato il sindaco di Benevento dopo l'elezione della moglie nelle fila di Forza Italia. Sandra Lonardo è infatti senatrice. «I Mastella resistono nella Prima, nella Seconda, nella Terza e nella Quarta Repubblica», aggiunse in riferimento alle parole del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che aveva sancito l'inizio di una nuova era politica. Recentemente invece, in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova, Mastella in qualità di sindaco di Benevento ha deciso di emettere un'ordinanza di chiusura al traffico leggero e pesante, in via precauzionale, del ponte San Nicola, realizzato da Morandi nel 1955 a Benevento. «So che ci saranno dei disagi per i cittadini ma è anche vero che è meglio avere disagi che disgrazie, come avvenuto con il crollo del ponte a Genova», ha detto all'Ansa.

