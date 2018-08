Migranti, Aquarius, Lifeline, Seawatch: le navi ong sparite/ Ferme nei porti, sequestrate o sotto processo

Migranti, Aquarius, Lifeline, Seawatch: le navi ong sparite. Ferme nei porti, sequestrate o sotto processo, sono ferme a La Valletta, Barcellona e Trapani

Le navi ong sono sparite dal Mediterraneo

Sono sparite le imbarcazioni delle Ong dal mar Mediterraneo. Visto il pugno duro dell’Europa nei confronti degli immigrati che giungono via nave, a cominciare da quello dell’Italia e del ministro dell’interno, Matteo Salvini, le molteplici barche che fino a pochi mesi fa popolavano il mar che lambisce le nostre coste, sono letteralmente sparite. Lo “denuncia” Il Fatto Quotidiano, che riporta il caso dell’Acquarius, una delle navi più famose per il salvataggio di profughi, ferma praticamente dallo scorso 18 agosto, da quando cioè ha soccorso 5 tunisini, che hanno poi preferito rientrare in patria visto che nessun paese li avrebbe accolti.

PROACTIVA, LIFELINE, JUVENTA…

Situazione molto simile per la Proactiva Open Arms, che durante il suo ultimo viaggio di salvataggio ha percorso ben 6mila miglia, facendo sbarcare 87 persone ad Algeciras, in Spagna, a inizio agosto: da allora è ferma nel porto di Barcellona. Non cambia la questione in casa Sea Watch 3, bloccata nel porto di Malta dai primi di luglio, stessa sorte toccata alla Seefuchs, sempre ferma nelle acque de La Valletta. Come dimenticarsi poi del caso Lifeline, sequestrata e il cui comandante dovrà affrontare un processo con l'accusa di essere entrato illegalmente in territorio straniero senza corretta registrazione. Infine c’è la Juventa, ferma a Trapani sotto sequestro dal 2 agosto

