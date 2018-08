Migranti alla Cei di Rocca di Papa/ Ultime notizie, il sindaco in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io"

Migranti alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi

La Chiesa corre in aiuto dei migranti, e si dice pronta a raddoppiare il numero di profughi accolti, aggiungendo altri 30/40mila posti in più. A darne notizia è il quotidiano Il Messaggero, alla luce dell’ultima accoglienza, i cento profughi che da giorni erano fermi sulla Diciotti presso il porto di Catania, ospitati dalla Cei nella struttura di Rocca di Papa. Una soluzione, quest’ultima, che ha però fatto storcere il naso a molti, a cominciare dal sindaco, Emanuele Crestini, che intervistato da Radio Cusano Campus ha puntato il dito contro il ministro Salvini: «Salvini dice che non li vuole in Italia, ma Rocca di Papa fa parte della Repubblica italiana. È Salvini che li ha mandati a Rocca di Papa, certamente non li ho chiamati io».

PROTESTE ANCHE SUI SOCIAL

Protesta anche sui social, dove i cittadini urlano "Non li vogliamo - riporta IlPost.it - portano malattie e criminalità", mentre il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni, afferma: «I Castelli hanno già dato: solo un anno fa in questa stessa zona gli immigrati hanno manifestato bloccando la via dei Laghi perché il cibo era 'no buono'. La struttura che dovrebbe accoglierli non mi risulta nei confini dello Stato Vaticano». Il centro di Rocca di Papa sarà solo una tappa temporanea per alcuni, visto che molti dei cento migranti che giungeranno nelle prossime ore in autobus, verranno a loro volta smistati presso altre diocesi italiane.

