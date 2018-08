Palermo, scoperto macello lager islamico: sequestri e denunce/ Video, blitz polizia per liberare gli animali

Un macello clandestino a poca distanza da Palermo gestito da un siciliano che forniva carni a cittadini islamici, è stato sequestrato dalle forze dell'ordine

28 agosto 2018 Paolo Vites

Poco distante dal capoluogo siciliano, una delle città artisticamente e politicamente più importanti di Italia, in località Falsomiele, si ammazzavano e sgozzavano mucche, pecore e maiali. Un macello clandestino ovviamente, il cui livello di igiene è tutto da esaminare. La polizia ha posto fine all’incredibile caso sequestrando il macello in via Maria Messina dove sono stati trovate 5 pecore, tre suini, 40 galline, un cavallo e una mucca.

PALERMO, SCOPERTO MACELLO LAGER ISLAMICO

Nel luogo altri animali appena sgozzati, come una capra appesa a un gancio che doveva esser utilizzata nella festa del sacrificio islamico. Il posto infatti era gestito da tre ghanesi e un palermitano, le forze dell’ordine hanno anche sequestrato un video dove si vede l’animale sgozzato e affumicato secondo i canoni della religione islamica, come prova per “i clienti” che tutto era stato eseguito a dovere. Diverse le accuse al titolare dell’allevamento, dall’inosservanza sulla corretta identificazione degli animali, carenze igienico sanitarie e irregolarità dei criteri di protezione negli allevamenti.

