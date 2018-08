Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova/ Ultime notizie: “Ci sarà il ricordo della tragedia”

Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto

28 agosto 2018 Silvana Palazzo

Renzo Piano

Renzo Piano a lavoro per un nuovo viadotto a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. L'archistar ha donato alla città una «idea di ponte» che si è concretizzata in un plastico fatto trasportare oggi in Regione Liguria. Da quando è avvenuta la tragedia il senatore a vita infatti non pensa ad altro. «È un tema che tocca tutti e tutte le corde: da quella tecnologica a quella poetica», ha spiegato parlando al termine dell'incontro con il governatore Giovanni Toti, nonché presidente e commissario per l'emergenza per il crollo, a cui ha dato la propria disponibilità dopo il crollo del ponte Morandi. Il grande architetto genovese scende in campo per Genova. «Renzo Piano si è offerto volontariamente, da genovese competente nel campo, di regalare alla città un progetto per il rifacimento del ponte Morandi. Noi abbiamo accettato volentieri l'aiuto, qualche idea ce l'ha già proposta», ha commentato il governatore Toti. Sui tempi della ricostruzione comunque Piano non crede ai cosiddetti tempi record: «Credo nei tempi giusti. Bisogna fare presto, ma non in fretta».

RENZO PIANO SCENDE IN CAMPO PER GENOVA

L'intervento di Renzo Piano era stato invocato nei giorni scorsi anche da Luca Buzzarri. Oggi è avvenuto l'incontro tra il grande architetto genovese e Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza, alla presenza del sindaco Marco Bucci. Membri dello staff di Piano avevano già trasportato nella sede della Regione un grande plastico. «Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la città ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l'intera area della val Polcevera», ha dichiarato Renzo Piano. I ponti sono costruiti dagli ingegneri, ma l'archistar si è detto lieto di poter essere utile al progetto «perché dietro al ponte c'è l'orgoglio e la bellezza della città». Piano si è fatto già un'idea di come dovrebbe essere il nuovo ponte, ma è soltanto l'inizio. «C'è un impegno morale a fare in modo che il nuovo ponte porti con sé i tratti della genovesità, della qualità e un po' della nostra parsimonia».

LE IDEE PER IL NUOVO PONTE

Il nuovo viadotto di Genova non deve cancellare il ponte Morandi tra i ricordi dei genovesi. «Ci deve essere il ricordo di una tragedia e il suo elaborarsi nel tempo». Del resto il dramma del crollo è impossibile da dimenticare, ma l'architettura fa questo per Renzo Piano: «Celebra e costruisce, la città costruisce cambiamenti e documenta. L'importante è non cadere nella retorica». L'area della Val Polcevera coinvolta nel crollo del viadotto è importante anche se periferica. Ma Renzo Piano ha sempre lavorato sul tema delle periferie: «Genova non può pensare di crescere né verso mare né verso monte, quindi l'area dove passava il ponte ha un grande valore urbanistico». L'architetto genovese recentemente aveva parlato all'Observer della ricostruzione, ammettendo di voler essere coinvolto: «Sono anche un senatore a vita e quindi è uno dei miei compiti rispondere in qualche modo a un tale disastro».

© Riproduzione Riservata.