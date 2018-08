Sandra Lonardo, chi è la moglie di Mastella/ Senatrice di Forza Italia, ha aperto un laboratorio di panettoni

Sandra Lonardo durante una sua recente apparizione a Porta a Porta

Tanta paura per Clemente Mastella, sindaco di Benevento nonché noto uomo politico. Era in diretta nel programma “Aria che tira”, in onda su La7, quando è stato avvisato del ricovero della moglie, Sandra Lonardo. La senatrice si é recata presso il pronto soccorso dell’ospedale beneventino Rummo, dopo essere caduta in casa. Nell’impatto con il pavimento, si è fratturata il polso, e di conseguenza la donna è dovuta recarsi dai medici per bloccare l’osso rotto con un gesso o un tutore. Sandra Leonardo è al pari del marito una esponente del mondo politico. È stata infatti la presidente del consiglio della regione Campania dal 2005 al 2010. E’ sposata con Mastella dal 1975, con cui ha avuto due figli, mentre è diventata nonna nel 2009.

L’INGRESSO IN POLITICA NEL 2001

Dopo aver insegnato lingua inglese nelle scuole campane, e ricoperto poi alcuni ruoli nel settore sanitario, entra in politica, e nel 2001 si candida alla camera dei deputati con il partito dell’Ulivo, non riuscendo però ad essere eletta. La prima vittoria la ottiene nel 2005 con il partito Udeur Popolari, quando appunto diventa presidente del consiglio regionale, ruolo che ricoprirà per i successivi cinque anni. Nel 2015, dopo essere entrata in Forza Italia, si ricandida nuovamente, ma non riesce a venire rieletta perché inserita nella lista degli impresentabili per via dell’inchiesta sulla sanità campana del 2008. Ritorna in campo nel 2018, quando viene eletta come senatrice di Forza Italia nel collegio proporzionale Avellino-Benevento. Fra un comizio e l’altro, ha aperto nel 2017 il laboratorio artigianale di dolci “Ceppaloni Events” a Ceppaloni, dove produce panettoni

