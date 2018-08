Sarah Scazzi, otto anni dopo l'omicidio di Avetrana/ Per Sabrina Misseri i primi permessi a ottobre

Sarah Scazzi, otto anni dopo l'omicidio di Avetrana: per Sabrina Misseri i primi permessi a ottobre. Tornerà nella villetta rossa dei suoi genitori? Le ultime notizie: la sua vita in carcere

28 agosto 2018 Silvana Palazzo

Sarah Scazzi, l'omicidio di Avetrana

Sono passati otto anni dall'omicidio di Sarah Scazzi, per il quale la cugina Sabrina Misseri è stata condannata all'ergastolo insieme a sua madre Cosima Serrano. Ma la giovane assassina di Avetrana potrebbe presto ricevere un permesso premio per lasciare per un breve periodo il carcere di Taranto, dove è rinchiusa dal 16 ottobre 2010. Secondo l'ordinamento penitenziario, chi è stato condannato all'ergastolo può presentare la richiesta dei benefici al giudice di sorveglianza se ha scontato già dieci anni di pena e ha mantenuto una buona condotta. Considerando lo scomputo di pena che abbuona al detenuto 45 giorni per ogni semestre di ubbidiente reclusione, come riportato da La Voce di Manduria, la cugina di Sarah Scazzi potrebbe lasciare la cella già a partire del prossimo 17 ottobre, giorno in cui avrà scontato dieci anni. Sua madre Cosima invece dovrà aspettare fino al maggio del 2018. Comunque la durata del permesso premio che il giudice di sorveglianza concede dopo aver consultato la direzione del carcere non può superare i 15 giorni e non possono essere concessi più di 45 giorni complessivi di permessi l'anno.

SARAH SCAZZI, OTTO ANNI DOPO L'OMICIDIO DI AVETRANA

Della vita in carcere di Sabrina Misseri e mamma Cosima Serrano si sa poco. Stando a quanto riportato da La Voce di Manduria, si parla di un'esistenza all'apparenza serena. La cugina di Sarah Scazzi in carcere continua a frequentare tutti i corsi organizzati, dalla cucina al ricamo fino all'estetica che pare sia la sua specialità, mentre la madre ama restare in cella a ricamare. Inoltre, Sabrina è riuscita a ritagliarsi momenti di apparente libertà con ruoli di lavorante interna. Distribuisce i pasti alle altre detenute della sezione femminile, molte delle quali sono diventate sue clienti per trattamenti estetici o di parrucco. Intanto la famosissima villetta rossa di via Grazia Deledda ad Avetrana è rimasta disabitata: Michele Misseri è detenuto nel carcere di Lecce, l'altra figlia Valentina vive a Roma. Questa abitazione potrebbe ripopolarsi quando Sabrina Misseri comincerà a ricevere i permessi premio, sempre che non ci siano intoppi di diversa natura.

