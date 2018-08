Sequestra la fidanzata e prende a martellate il presunto amante/ Bari, ultime notizie: arrestato 29enne

Bari, sequestra la fidanzata e prende a martellate il presunto amante: arrestato pregiudicato 29enne. Le ultime notizie: è in carcere con l'accusa di sequestro di persona e lesioni

28 agosto 2018 Silvana Palazzo

Bari, sequestra fidanzata e picchia presunto amante

Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Monopoli, in provincia di Bari, con l'accusa di aver sequestrato e picchiato la fidanzata e di aver preso a martellate l'amico, considerato il presunto amante della giovane. L'aggressione, come riportato da Repubblica, risale ad una settimana fa e si è verificata nell'abitazione dove il ragazzo aggredito vive con la sua compagna. Proprio la donna ha evitato il peggio chiamando i soccorsi. È intervenuta la polizia che il giorno successivo ha raccolto la denuncia della fidanzata del 29enne. L'uomo invece se la caverà: guarirà in 15 giorni. La ragazza ha raccontato che il fidanzato, con cui ha una relazione da poche settimane, la sera prima l'ha aggredita accusandola di avere una relazione clandestina con un amico in comune. Nonostante le rassicurazioni della giovane, che ha negato ripetutamente di avere una storia con l'amico, l'uomo non le ha creduto. Il 29enne è finito in carcere.

SEQUESTRA FIDANZATA E PRENDE A MARTELLATE PRESUNTO AMANTE

In preda al terrore, la ragazza è stata costretta a girare con il fidanzato per tutta la notte. Lo scrive Repubblica raccontando che l'uomo, dopo aver assunto della cocaina in sua presenza, l'ha costretta ad ammettere il tradimento minacciandola con una pietra. Ricollegate le due vicende delittuose, i poliziotti del Commissariato hanno richiesto e ottenuto con tempestività il provvedimento restrittivo dall'Autorità Giudiziaria. E infatti, come riportato dal Quotidiano Italiano, gli agenti poche ore dopo sono riusciti a rintracciare l'uomo e ad arrestarlo. Il 29enne è stato portato nel carcere di Bari sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla magistratura barese. Ora è accusato di sequestro di persona e lesioni a carico della giovane fidanzata ventenne, nonché di aver aggredito a martellate l'amico in comune, a cui ha tra l'altro anche danneggiato l'auto dopo averlo picchiato.

© Riproduzione Riservata.