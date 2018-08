Autostrade, traffico da bollino nero: bollettino viabilità/ Ultime notizie, previsioni esodo: criticità su A22

Autostrade, traffico da bollino nero: quali sono le previsioni per il prossimo week end, ultimo dedicato al grande controesodo estivo. L'autostrada A22 a rischio criticità.

29 agosto 2018 Emanuela Longo

Autostrade, traffico da bollino nero

La fine del mese di agosto coincide ogni anno con il grande controesodo che si prolunga anche per i primi giorni di settembre. Saranno migliaia gli italiani che anche nel prossimo week end si metteranno in auto affrontando il triste ritorno dalle vacanze estive. Il prossimo fine settimana, infatti, sarà caratterizzato dalla terza ondata di controesodo, quella dell'1 e del 2 settembre caratterizzati dal bollino nero per via del traffico intenso sulle autostrade italiane. Il giorno di maggiore esodo sarà rappresentato dalla prossima domenica ed esattamente come avvenuto per lo scorsa 26 agosto, si rinnova il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade negli orari dalle 7 alle 22. In occasione del nuovo fine settimana, le previsioni sul traffico tendono a porre l'attenzione su alcune arterie in particolare. Nel dettaglio, spiega l'Alto Adige nell'edizione online, il prossimo sabato 1 settembre è previsto traffico critico da bollino nero sulla Autostrada A22 in direzione Modena, dalle ore 6 alle 18. Bollino nero anche per l'autostrada in direzione Brennero nella prima parte della giornata, ovvero dalle 6 alle 12, mentre sarà "declassato" a bollino rosso fino alle 18.00.

WEEN END DI PASSIONE SULLA A22

Come sarà la situazione nell'ultima giornata del primo weekend di settembre? Certamente non semplice ma probabilmente leggermente migliore del giorno precedente. Domenica 2 settembre, le previsioni del traffico in direzione Modena rivelano un traffico da bollino rosso dalle 6 alle 18 mentre la situazione dovrebbe progressivamente migliorare in serata, quando la viabilità sarà più scorrevole, salvo incidenti e maltempo. In direzione Brennero il traffico sarà intenso in particolare nella prima parte della giornata per poi attenuarsi nelle ore successive. Secondo quanto reso noto da L'Arena, al fine di ridurre i disagi annunciati sulla A22 nel prossimo fine settimana, sarà regolato il flusso del traffico attraverso la gestione razionale dei caselli, saranno chiusi i cantieri e vietato l'accesso ai mezzi pesanti con il contemporaneo aumento del personale e dei mezzi di soccorso. Il consiglio, tuttavia, è quello di programmare sempre il viaggio di ritorno consultando anche le previsioni del traffico in tempo reale sul portale Autostrade per l'Italia, al fine di scegliere gli orari migliori nei quali partire.

© Riproduzione Riservata.