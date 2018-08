Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”/ Ultime notizie, l’incontro del Premier è un flop

Non è andato a buon fine l’incontro fra il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, e il premier della Repubblica Ceca, Andrej Babis, presente ieri a Palazzo Chigi. Come sottolineato dai colleghi dell’edizione online de La Stampa, l’ospite ha ribadito la linea della propria nazione in tema di migranti: no alla politica di accoglienza voluta dal governo italiano, nessun profugo verrà preso in carico dai cechi nei mesi a venire. «Non dovreste nemmeno parlare di accoglienza né di quote», quanto suggerisce Babis al primo ministro italiano, sulla stessa linea quindi di Salvini e Orban, il cui vis a vis è andato in scena ieri sera a Milano.

SALVINI RUBA LA SCENA

Conte ha cercato di convincere la controparte della Repubblica Ceca, sottolineando il fatto «che si creino incentivi economici per chi partecipa alla redistribuzione e disincentivi per chi non vi prende parte», un modo carino per dire che i paesi del patto di Visegrad che non accolgono i migranti, come da accordi, dovrebbero essere sanzionati e privati dei fondi Ue, ma Babis non ne ha voluto sapere, ribadendo la propria linea di azione. Dai due incontri di ieri emerge quindi una netta contrapposizione fra il Premier e il ministro dell'interno Matteo Salvini, con quest’ultimo che di fatto ha rubato la scena al primo, ribadendo il concetto della tolleranza zero nei confronti dei migranti, a differenza invece del presidente del consiglio, che punta su una soluzione più diplomatica, ma forse, non condivisa.

