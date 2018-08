Caso Regeni, Di Maio in Egitto: “con Al-Sisi svolta entro fine anno”/ Ricercatore ucciso “verità va accertata”

Caso Regeni, Di Maio incontra il presidente Al-Sisi in Egitto: "svolta su indagini entro fine anno. La verità va accertata". No novità sul ricercatore italiano ucciso: nuovi vertici

29 agosto 2018 Niccolò Magnani

Caso Regeni (LaPresse)

Il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio - oggi in qualità di vicepremier del Governo Conte - si è presentato in Egitto per un incontro istituzionale con il presidente Al-Sisi sul caso spinoso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso e torturato a Il Cairo nel gennaio 2016. «Auspico che entro fine anno si possa arrivare a una svolta e il prima possibile ci possa essere un incontro tra le autorità giudiziarie, su cui sia da parte nostra che egiziana c’è la volontà di chiedere un’accelerazione», ha detto il leader M5s che da tempo intende rilanciare la vicenda Regeni, dopo aver accusato il Governo a guida Pd per la gestione “inconcludente” del delicatissimo caso diplomatico tra Italia ed Egitto. Dopo il colloquio privato con il n.1 del governo egiziano, Di Maio ha sottolineato che Al-Sisi, davanti alla delegazione italiana, avrebbe detto «Giulio Regenti è uno di noi e come tale ricerchiamo la verità proprio come voi».

L’INCONTRO A IL CAIRO

«La normalizzazione dei nostri rapporti con l'Egitto non può che passare per la verità sulla morte di Giulio Regeni», ha poi spiegato ancora Di Maio alla stampa appena uscito dal palazzo presidenziale de Il Cairo, annunciando una vistosa accelerata della vicenda di indagine sulla morte di Giulio “almeno entro fine 2018”. Il vertice secondo il Ministro pentastellato ha avuto come punto chiaro ed evidente che «tutti ricerchiamo la verità su Giulio», anche se al momento di novità sostanziali dopo i tanti “depistaggi” del recente passato non ve ne sono. L’incontro si è svolto al palazzo presidenziale Etehadiya (o Ittihadiya) nell’ovest della capitale egiziana: entro sera, sono previsti anche diversi altri incontri istituzionali per la delegazione del Governo, con Di Maio che vedrà il premier Moustafa Madbouly e diversi ministri, oltre che con imprenditori italiani ed egiziani.

