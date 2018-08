Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: oggi 29 agosto, i numeri vincenti (234/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto, oggi 29 agosto i numeri vincenti del concorso n.234/2018. Vincite, quote, regolamento e combinazione vincente di giornata

29 agosto 2018 Niccolò Magnani

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

L’estate sta finendo, purtroppo lo sappiamo e vediamo tutti, ma le care e vecchie tradizioni non ci abbandonano mai: nell’estrazione di oggi del SiVinceTutto Superenalotto attendiamo quella svolta positiva in una stagione finora ricca di fragilità, instabilità e gravi notizie per il nostro Paese (non solo Genova, ndr). Non saranno certo i soldi a regalare la felicità degli italiani, che se ne dica, ma di certo un’aiutino in un momento del genere non potrà certo far male! A meno di tre ore dall’estrazione di giornata, la Sisal rilancia l’invito a giocare al SiVinceTutto Superenalotto con la nuova estrazione dove poter raccogliere - come prevede il regolamento - qualora si vinca, l’intero incasso delle giocate versate: «Per essere sicuro di non mancare alcun appuntamento con la fortuna, prova le giocate in abbonamento per partecipare ai prossimi concorsi».

LE ULTIME CURIOSITÀ

Manca davvero poco all’estrazione del SiVinceTutto e occorre decisamente fare meglio rispetto ad una settimana fa, quando nel 22 agosto i “6” si sono nascosti per l’ennesima volta, facendo guadagnare ai “5” l’onore della vittoria. Sono stati beccati infatti ben tredici “5” da 672,35, mentre sono stati centrati anche 215 “4” da 98,04 euro, 2.417 “3” da 38,82 euro, infine 14.103 “2” da 9,46 euro. In totale, nel concorso di una settimana fa sono state realizzate - fonte AgiMeg - 16.748 vincite per un importo totale di 257.061,47 euro. Dopo aver giocato i vostri numeri fortunati potete far partire il countdown, ma prima vi ricordiamo cosa è accaduto la settimana scorsa con i numeri vincenti: 5 - 9 - 26 - 35 - 43 - 58. E quindi buona fortuna con l'estrazione di SiVinceTutto!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

