Eupilio, ritrovato cadavere sulla Provinciale/ Ultime notizie, decesso causato da un malore?

Eupilio, ritrovato cadavere sulla Provinciale. Ultime notizie, decesso causato da un malore secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, ecco cos'è successo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Eupilio, ritrovato cadavere sulla Provinciale: tragica scoperta quell fatta questa mattina, mercoledì 29 agosto 2018, alle ore 7.00 sulla strada Provinciale della località in provincia di Como. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Giornale di Como, è stato un passante a lanciare l’allarme alla vista di un corpo di un uomo a terra all’altezza del Ristorante K13: sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri di Erba, ma era già tardi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non sono ancora state rese note le generalità dell’uomo rinvenuto privo di vita, un sessantacinquenne, con le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto: secondo le prime ipotesi la morte potrebbe essere dovuta a un malore o a un investimento.

TRAGEDIA A EUPILIO: MORTO 65ENNE

Una notizia che ha scosso la piccola comunità di Eupilio, che comprende le frazioni di Carella, Corneno, Galliano, Mariaga e Penzano, e sulla quale sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: Secondo quanto sottolineato da La Provincia di Como, si sarebbe trattato di un decesso dovuto a un malore secondo le prime verifiche del caso delle forze dell’ordine. Oltre all’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’automedica, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che sembrerebbero aver risolto il giallo. Purtroppo per il sessantacinquenne non c'è stato niente da fare, Comasco in lutto per un dramma che ha lasciato il segno.

© Riproduzione Riservata.