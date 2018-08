Famiglia residente in Friuli massacrata nel sonno in Macedonia/ Ultime notizie: morta una ragazzina di 14 anni

Famiglia residente in Friuli massacrata nel sonno in Macedonia. Ultime notizie: morta anche una ragazzina di 14 anni, nonché i suoi genitori, uccisi a colpi di pistola mentre dormivano

I due genitori uccisi lunedì scorso in Macedonia

Una famiglia residente in Friuli è stata letteralmente sterminata nelle scorse ore in Macedonia. Madre, padre e figlia adolescente, tutti di etnia albanese e da tempo residenti a Sacile, provincia di Pordenone, si trovavano in Macedonia, precisamente a Debar (confine con l’Albania), per un matrimonio. Stando a quanto riferito dai colleghi del quotidiano Messaggero Veneto, la strage sarebbe avvenuta nella giornata del 27 agosto scorso, lunedì, con il killer (o i killer) che avrebbe agito di notte uccidendo la famiglia a colpi di pistola mentre le vittime dormivano.

SI CERCA UN PARENTE STRETTO

Amid Pocesta di 55 anni era il padre, Nazmije di 53 la madre, e la figlia, Anila, aveva appena 14 anni. I due genitori avevano anche un’altra figlia più grande, che fortunatamente per lei è rimasta in Italia, salvandosi. A trovare le tre vittime è stato un parente, preoccupato dal fatto che ormai da ore non riusciva a mettersi in contatto con loro: le ha scoperte nelle rispettive camere da letto, in una pozza di sangue. Secondo quanto riferiscono i media locali, le indagini della polizia si starebbero concentrando sui famigliari, ed in particolare su un parente stretto con cui i Pocesta avevano litigato per questioni di proprietà, e che risulta attualmente irrintracciabile. In Albania non sono nuovi casi di questo genere, con liti famigliari che si trasformano in omicidi in brevissimo tempo.

