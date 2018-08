Firenze, minaccia donna con la pistola: è caccia all'uomo/ Ultime notizie, cercava l’ex fidanzata in un bar

Firenze, minaccia donna con la pistola in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.

29 agosto 2018 Emanuela Longo

Firenze, minaccia donna con la pistola

Si è recato per due volte nel bar dove lavora l'ex fidanzata, nel quartiere dell'Isolotto a Firenze e la seconda ha minacciato una donna con una pistola, prima di darsi alla fuga dopo non aver trovata nel locale la ex compagna. E' accaduto oggi ed al momento è scattato l'allarme della polizia che ha avviato una massiccia caccia all'uomo, dopo essersi dileguato armato. Poche e frammentarie le notizie in merito a quanto sta avvenendo in queste ore nella zona dell'Isolotto, nella periferia fiorentina, dove tutto avrebbe preso inizio questa mattina. Secondo una ricostruzione resa dal quotidiano Repubblica.it nell'edizione online locale, l'uomo si sarebbe recato stamane nel bar dove lavora l'ex compagna ed avrebbe iniziato a litigare con lei, minacciandola verbalmente. Successivamente avrebbe tirato uno schiaffo ad una collega della donna, rompendo alcuni suppellettili prima di andar via. L'uomo avrebbe fatto poi ritorno nel pomeriggio, questa volta armato di pistola ma senza riuscire a trovare la ex fidanzata. A quel punto avrebbe rivolto l'arma contro la collega precedentemente schiaffeggiata dandosi poi alla fuga.

ZONA ISOLOTTO CHIUSA, UOMO BARRICATO IN CASA

Dopo aver minacciato armato di pistola una dipendente di un bar in zona Isolotto a Firenze, dove si era recato con l'intento di trovare la ex fidanzata, l'uomo si sarebbe dileguato facendo perdere le sue tracce. Immediato l'intervento degli agenti di polizia che hanno isolato l'intera area dando il via ad una massiccia caccia all'uomo la quale sarebbe attualmente in corso. Via Pio Fedi è stata chiusa e attualmente presidiata dalle volanti e dalle unità anti terrorismo entrate in azione. Sono stati disposti anche dei posti di blocco in città. Due testimoni avrebbero riferito di aver udito due spari ma la notizia al momento non avrebbe avuto riscontri. Secondo quanto riferito da La Nazione, l'uomo si sarebbe barricato nella sua abitazione in via Pio Fedi. Si tratta di un 48enne, ex calciante del calcio storico. Non si esclude che gli spari uditi siano stati esplosi in aria ma al momento si cercano conferme.

