Firenze, segni percosse su 80enne morta: si indaga per omicidio/ Ultime notizie: lividi e ferite sul corpo

Firenze, segni percosse su 80enne morta: procura apre fascicolo per omicidio come conseguenza dei presunti maltrattamenti. La segnalazione del medico legale.

29 agosto 2018 Emanuela Longo

Potrebbe non essere morta per cause naturali, l’anziana donna di 80 anni spirata in ospedale lo scorso 13 agosto dopo essere stata ricoverata per quattro giorni. Dietro quel decesso ora spunta il sospetto terribile dei maltrattamenti e delle percosse e per tale ragione la procura di Firenze ha ritenuto opportuno aprire un fascicolo per omicidio come conseguenza proprio delle presunte botte ricevute. A dare notizia della decisione dei magistrati fiorentini in merito al caso della 80enne morta nelle passate settimane è l’agenzia di stampa Ansa. Una decisione che ovviamente arriva dopo i copiosi dubbi sulle vere cause del decesso dell’anziana donna e che potrebbe non avere nulla a che fare con una morte per cause naturali, come era stato sin dall’inizio ipotizzato. Ma cosa avrebbe scaturito i sospetti? Sarebbero stati i rilievi eseguiti sul corpo della donna dal medico legale a far scattare la segnalazione presso la procura fiorentina che ora intende fare massima chiarezza sulla vicenda.

DUBBI SULLA MORTE DELLA DONNA 80ENNE

Apparentemente la donna di 80 anni deceduta in ospedale dopo alcuni giorni di ricovero sarebbe morta per causa naturali dopo essere rimasta vittima di una brutta emorragia cerebrale alla quale fecero seguito complicazioni gravi. Ora però, dietro quel decesso potrebbe nascondersi una verità davvero terribile. L’anziana donna, infatti, potrebbe essere stata uccisa. È questo il dubbio emerso in seguito all’apertura di un’indagine per omicidio da parte della procura di Firenze. L’inchiesta, spiega l’Ansa, è coordinata dalla pm Concetta Gintoli la quale ha raccolto i sospetti del medico legale. L’esperto, nel corso dell’autopsia, avrebbe riscontrato la presenza di lividi e ferite sul corpo della 80enne e compatibili con i segni di percosse. Sulla vicenda sono così partite le indagini da parte degli investigatori della mobile, volte a spazzare via gli eventuali dubbi che possono nascondere dei maltrattamenti a carico della donna. La pista sarebbe emersa dopo le segnalazioni, seppur parziali, di alcuni conoscenti secondo i quali l’anziana viveva col marito e con una badante.

