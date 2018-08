Foggia, braccianti ammassati in furgone: video choc/ Ultime notizie, caporalato: Meloni "più vigilanza!"

Foggia, braccianti ammassati in furgone: il video choc finisce su Facebook. Nuovo caso di caporalato in Puglia e la denuncia della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

29 agosto 2018 Emanuela Longo

Foggia, braccianti ammassati in furgone

Sulle strade di Foggia e provincia, è ormai diventato una costante nel mese di agosto vedere furgoni fatiscenti con a bordo decine di extracomunitari diretti verso le campagne, dove saranno impegnati per diverse ore nella raccolta dei pomodori. Il fenomeno del caporalato continua a rappresentare una delle principali piaghe della Puglia e l'ultima testimonianza della situazione altamente drammatica arriva nelle passate ore da un video choc pubblicato su Facebook dal referente di Forza Nuova a San Severo, Armando Dell'Oglio, e condiviso dal consigliere comunale di San Severo, Francesco Stefanetti (FdI) e da Giorgia Meloni. Una denuncia in piena regola che riaccende i riflettori su un fenomeno drammatico sul quale forse non si sono mai realmente spenti. Dalle immagini postate sui social e diventate tristemente virali, è possibile notare un vecchio furgone rosso con targa bulgara e con a bordo numerosi migranti seduti nel posto destinato alle merci. Dell'Oglio, a commento del suo video ha scritto: "Oggi, 29 agosto 2018 ore 6,15 strada statale 16 direzione Foggia zona borgo La Rocca ennesimo furgone stracolmo di braccianti extracomunitari... almeno 20 direi".

CAPORALATO, LA DENUNCIA DI GIORGIA MELONI

Il post è stato ripreso dal consigliere Stefanetti che non ha potuto non ricordare la strage registrata appena tre settimane fa con due incidenti distinti nei quali sono morti in tutto 16 migranti mentre altri cinque sono rimasti feriti. "Oggi questo video dimostra che naturalmente nulla è cambiato", ha commentato il consigliere FdI. "Stamattina alle 6:15 questo presunto caporale percorreva in totale tranquillità la S.S.16, non una strada provinciale o una strada di campagna, ma la principale arteria stradale della provincia di Foggia", ha aggiunto, puntando il dito contro le parole finora spese dai vertici della prefettura alle quali però non sarebbero seguiti i fatti. "Alla fine tutto resta com'è e non c'è una volante della stradale a presidiare il territorio e a controllare il fenomeno nelle ore calde (5-7, 14-16)", aggiunge. A denunciare il fenomeno del caporalato in atto è stata anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha anche lei condiviso su Facebook il video choc asserendo: "Foggia, furgone stracolmo di braccianti extracomunitari. Fratelli d'Italia continua a denunciare il fenomeno del caporalato, chiedendo più vigilanza anche per le strade. BASTA speculare sulla pelle dei disperati: STOP alla manodopera a basso costo!". Ed a proposito del caporalato, è sempre di oggi la notizia dell'arresto di un caporale che trasportava 15 migranti a bordo di un furgone ancora una volta fatiscente e senza finestrini, diretto verso le campagne foggiane.

© Riproduzione Riservata.