Follonica, tromba d'aria / Video, un ragazzo di 13 anni colpito in testa da un ombrellone

Follonica, tromba d'aria, video: un ragazzo di 13 anni colpito in testa da un ombrellone divelto dalle condizioni ambientali avverse. Ferito anche un venditore ambulante da un oggetto.

29 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Follonica, tromba d'aria

A Follonica è diventata improvvisamente protagonista una tromba d'aria che ha creato non pochi problemi. L'episodio più preoccupante ha visto protagonista un ragazzo di tredici anni che è stato colpito violentemente in testa da un ombrellone ed ora è grave. Dopo il tremendo impatto il ragazzino è stato soccorso rapidamente con l'elisoccorso arrivato sul posto dell'incidente e pronto a trasporlo in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Col passare delle ore, per fortuna, la situazione si è leggermente ristabilita con il ragazzo che alla fine è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Il tredicenne toscano era in vacanza proprio a Follonica con la famiglia. Tra i feriti, anche se la situazione è decisamente meno grave, c'è anche un venditore ambulante colpito da un oggetto divelto. Questi è stato portato all'ospedale di Grosseto ed è fuori pericolo. Clicca qui per il video.

GRANDE PAURA A FOLLONICA

Il sentimento generalizzato che può riassumere la giornata di ieri a Follonica è sicuramente la grande paura. Questo perché una improvvisa tromba d'aria ha sorpreso tutti, compreso i turisti presenti tra spiaggia e mare. Il più grande problema è arrivato dai tanti oggetti che proprio a causa del vento sono volati via e hanno colpito le persone che si trovavano sulla spiaggia. Purtroppo non si tratta del primo episodio violento a livello meteorologico delle ultime settimane. Di recente anche il grossetano è stato colpito da forte vento in situazioni davvero molto simili a quelle viste a Follonica. La speranza è che se dovessero ancora capitare cose simili a queste ci si possa far trovare pronti per evitare di vedere altre persone gravemente ferite.

