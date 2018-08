INCENDIO DEPOSITO AMIAT A COLLEGNO/ Video Torino ultime notizie: impianto materie plastiche, rogo accidentale?

Incendio al deposito Amiat di Collegno, in via Venaria: il rogo, probabilmente di natura accidentale, è divampato attorno alle 12 ed è stato domato in pochi minuti. Sul posto i Carabinieri

Collegno, le immagini del rogo all'Amiat (YouTube)

L’incendio che ha coinvolto il deposito Amiat di via Venaria (l’ex Publirec) a Collegno, nel Torinese, sarebbe divampato attorno alle 12 e, secondo le prime testimonianze, qualche minuto dopo che alcuni camion avevano finito di scaricare il loro materiale: potrebbe dunque essere di natura assolutamente accidentale il rogo scoppiato nell’impianto adibito al recupero di materie plastiche del centro piemontese e che ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, trovatisi di fronte a una nube di fumo grigia imponente: ad ogni modo, grazie al loro intervento, le fiamme sono state domate in pochissimi minuti e senza causare ulteriori danni agli altri edifici in prossimità dello stesso stabilimento Amiat.

ROGO DI NATURA ACCIDENTALE?

Sul posto (nella zona di Savonera, a Collegno), oltre ai pompieri, sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Rivoli che hanno avviato le indagini di rito in questi casi ma, nonostante le prime impressioni facessero sospettare un incendio di natura dolosa, pare che la cause siano assolutamente accidentali: inoltre, non si segnala alcun ferito o particolari danni a strutture nelle immediate vicinanze. Stando inoltre a quanto si apprende da fonti di cronaca locale, ad essere interessata dalle fiamme sarebbe stata un’area di circa 80 mq dove erano depositati non solo i rifiuti ma anche mobili in disuso, materassi abbandonati e persino delle masserizie e che, probabilmente, sono state la ragione dell’alta colonna di fumo che fino a poco tempo fa era ancora visibile anche a qualche chilometro di distanza dallo stabilimento Amiat.

