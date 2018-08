Incidente A1 tra Orvieto e Fabro: si temono morti/ Ultime notizie, camion si è ribaltato in autostrada

Incidente A1 tra Orvieto e Fabro: si temono morti. Ultime notizie, un camion si è ribaltato in autostrada: sul posto squadre di soccorso, traffico in tilt

Incidente A1 tra Orvieto e Fabro: si temono vittime. Sono attesi aggiornamenti sul brutto incidente avvenuto questa mattina, 29 agosto 2018, sull’autostrada A1 nel tratto sopra citato: secondo una primissima ricostruzione, riportata dai colleghi de Leggo, un camion si sarebbe ribaltato all’altezza del chilometro 433. Purtroppo, secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero delle vittime. E il traffico è in tilt. verso Roma è possibile transitare unicamente in corsia di sorpasso, un chilometro di coda. Verso Firenze, invece, sono stati registrati due chilometri di coda. E’ stato inoltre chiuso il tratto di strada, con uscita obbligatoria per gli automobilisti a Orvieto. Ma gli aggiornamenti più attesi sono senza dubbio che riguardano le persone rimaste coinvolte nel brutto incidente.

DA CHIARIRE LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Ricordiamo che questi sono i giorni del famoso contro-esodo, con tante persone sulle strade di ritorno dalle vacanze estive. E questa mattina la tragedia sull’A1: non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, per il momento è noto che un camion si è ribaltato al chilometro 433. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso, così come vigili del fuoco e forze dell’ordine. Attese novità anche per quanto riguarda la cause della tragica vicenda. Nel frattempo, ecco l’ultimo aggiornamento di Luce Verde sulla situazione del traffico: “A1 Roma-Firenze #incidente al KM 433 [camion ribaltato con salto di carreggiata] tra #Orvieto e #Fabro >Firenze. Verso #Roma traffico solo in emergenza 1km di coda. Verso #Firenze TRAFFICO BLOCCATO CON 2KM DI CODA E TRATTO CHIUSO CON USCITA OBBLIGATORIA ORVIETO #luceverde”.

