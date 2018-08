Italiana scomparsa in Mozambico durante immersione sub/ Ultime notizie, raccolta fondi per Eleonora Contin

Mozambico, italiana scomparsa durante l'immersione sub: ultime notizie, Eleonora Contin sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi sui social per trovarla

29 agosto 2018 Niccolò Magnani

Eleonora Contin sparita in Mozambico (Facebook)

È letteralmente sparita nel nulla l’italiana 34enne in vacanza in Mozambico con il marito Matteo Gobbi: lei si chiama Eleonora Contin e l’ansia nelle ultime ore cresce assai per la scomparsa della donna durante una semplice immersione subacquea, a cui era abituata e lo faceva tra l’altro da anni assieme al marito e ad altri amici sub. La dinamica dei fatti ancora deve essere confermata e stabilita nel dettaglio, ma da quanto si è scoperto finora pare che il gruppo di divers (non è ancora chiaro se fossero solo loro 2 o ve ne siano altri) all’improvviso è stato colto da una forte corrente che ha allontanato i partecipanti all’immersione nelle meraviglie della barriera corallina. Quando poi i sub sono tornati in superficie e hanno fatto l’appello, mancava solo Eleonora: il marito Matteo ha fatto subito scattare l’allarme con le ricerche partite immediate, dagli elicotteri fino ad altri sommozzatori esperti dell’area. È successo tutto sabato mattina, attorno alle 9.20 ora locale, ma da quel momento ancora non si hanno tracce della bella 34enne originaria di Chiavenna, che fa parte dell'orchestra sinfonica "laVerdi" di Milano (in particolare è responsabile delle relazioni istituzionali dell’orchestra milanese).

SCATTA LA RACCOLTA FONDI PER TROVARE ELEONORA

L'uomo, attraverso Facebook e altri social network, ha lanciato una raccolta fondi per finanziare le ricerche della moglie con elicotteri e sommozzatori, molto costosi in Mozambico: «Eleonora è una sub esperta e attenta. Sa quel che fa, non è la prima volta che compie un’immersione in un posto del genere. Lei e il marito organizzano spesso viaggi particolari, cimentandosi in attività avventurose», si legge nell’appello diffuso in poco tempo sui social per provare ad allargare il più possibile il campo delle ricerche. I due erano in vacanza e quella maledetta mattina erano usciti al mattino con un gruppo della struttura alberghiera Zavora Lodge per un’immersione lungo la barriera corallina: ora è quella stessa struttura che, assieme alle autorità locali, non ha ancora fermato le ricerche con la speranza di poterla ritrovare viva e sana. È chiaro che più passa il tempo e più le speranze si riducono al lumicino..

