Martirio di San Giovanni Battista/ Santo del giorno, il 29 agosto si celebra l'uomo di preghiere e penitenze

Il 29 agosto si celebra il Martirio di San Giovanni Battista: il Santo del giorno fu un uomo che decise di vivere in solitudine tra preghiere e continue penitenze.

Martirio di San Giovanni Battista, Santo del giorno

Molte notizie della vita di San Giovanni Battista arrivano dai Vangeli. Nacque da Zaccaria e Elisabetta, quando entrambi erano in età avanzata. La nascita fu annunciata da Gabriele, stesso arcangelo che annunciò a Maria la nascita di Gesù. Egli conobbe direttamente Gesù diventando "il profeta dei profeti". Quando Elisabetta ricevette in visita Maria, la donna era al sesto mese di gravidanza e quindi, fu possibile indicare la data di nascita di Giovanni a tre mesi dopo il concepimento di Gesù. Maria ed Elisabetta possedevano un grado di parentela, tanto che nei Vangeli si capisce che Gesù e Giovanni fossero cugini. Una volta cresciuto, Giovanni scelse di vivere in solitudine, nel deserto, trascorrendo le proprie giornate tra preghiere e penitenze e successivamente si impegnò nel predicare la dottrina di Cristo. Giovanni numerose volte affermò di conoscere Gesù come quel Messia annunciato tanto dai profeti. Fu lo stesso Gesù a chiedere di essere battezzato da Giovanni nelle acque del fiume Giordano (da qui il titolo "Battista"). Nel momento sacro una voce dal cielo afferma che Gesù è il Messia prediletto dai profeti, nonché figlio di Dio. A causa della predicazione del Cristianesimo operata negli anni, Giovanni Battista morì da martire il 29 agosto tra il 29 e 32 d.C. Nei Vangeli si afferma che egli abbia condannato il comportamento di Erode, convivente con la cognata. Colpito dall'oltraggio, il re lo incarcerò e poi lo condannò ad essere decapitato. Quando l'esercito del re subì una pesante sconfitta, molti cristiani ritennero che questo fosse la punizione divina per aver decapitato Giovanni Battista.

Feste dedicate a San Giovanni Battista

Le città e i paesi che hanno scelto come Santo Patrono il Battista sono tantissime in tutta Italia. Alcune ne celebrano la nascita (24 giugno), altre il giorno del Martirio (29 agosto). A Ragusa, il 24 giugno la nascita viene celebrata con una messa e l'esposizione delle reliquie del Santo. Il 29 agosto, invece, si svolgono i festeggiamenti solenni. Sull'altare centrale della chiesa dedicata al Santo viene esposta una statua scolpita intorno al 1500 e, prima del terremoto nel 1692, la statua veniva portata in processione nella città antica. Carmelo Licitra, nel 1861 realizzò il simulacro che ancora oggi viene portato in processione nelle vie della città, accompagnato dai fedeli e dalla banda musicale cittadina. La celebrazione del Martirio di Giovanni Battista è una tradizione profonda e ogni anno vede tantissimi devoti, anche scalzi, accompagnare il Santo in tutta la città con grandi ceri. La festa sacra si accompagna ad un'ampia fiera commerciale famosa in tutta la zona e si conclude con un maestoso spettacolo pirotecnico.

Altri Santi del giorno

Gli altri Santi del giorno sono: Santa Eufrasia del Sacro Cuore di Gesù (Rosa Eluvathingal), Carmelitana; Santa Maria della Croce (Giovanna Jugan), Fondatrice delle Piccole Suore dei Poveri; Santa Verona di Magonza; San Sebbi, Re della Sassonia Orientale; Santa Beatrice di Nazareth; Sant'Adelfo di Metz, Vescovo; Santa Candida, Vergine e Martire, venerata a Roma; Santa Basilla, Martire; Sant'Alberico, Eremita Camaldolese

