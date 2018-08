Milano, acido nella bottiglietta del collega: arrestata/ Ultime notizie: ha tentato di avvelenarlo al lavoro

Milano, acido nella bottiglietta del collega: arrestata donna di 52 anni dipendente Eni. Lei nega ogni accusa, in precedenza lo aveva molestato telefonicamente.

29 agosto 2018 Emanuela Longo

Milano, acido nella bottiglietta del collega: arrestata

Ha approfittato della presenza della bottiglietta dell'acqua, lasciata dal collega sulla scrivania, per iniettarci dell'acido cloridrico con l'intento di avvelenarlo. E' accaduto nella giornata di ieri negli uffici dell'Eni di San Donato, in provincia di Milano, dove una dipendente di 52 anni, è stata arrestata per tentato omicidio. Tra le altre accuse a suo carico, spiega oggi il quotidiano Il Messaggero, anche atti persecutori nei confronti di un'altra collega che era stata da lei molestata telefonicamente e alla quale aveva imbrattato auto e porta della sua abitazione. Le forze dell'ordine sono intervenuti nell'abitazione della 52nne trovando una bomboletta spray, mentre nella sua borsa anche una bottiglietta con la sostanza caustica e la siringa usata per iniettare il liquido nella bottiglietta del malcapitato collega 41enne. L'uomo preso di mira avrebbe avvertito un fortissimo bruciore dopo aver portato l'acqua alla bocca, ignaro del piano diabolico della sua collega e fortunatamente ha avuto la prontezza di sputare il liquido prima che potesse ingerirlo ed è stato portato d'urgenza in ospedale.

LE PRECEDENTI MOLESTIE TELEFONICHE

Se la caverà con tre giorni di riposo il collega 41enne dell'Eni, preso di mira dalla dipendente 52enne intenzionata ad avvelenarlo mettendo l'acido nella bottiglietta dell'acqua. L'uomo, parlando con i carabinieri di San Giuliano, ha rivelato di essere stato vittima nelle ultime settimane di molestie telefoniche da parte di un numero privato. Lo stesso metodo delle telefonate anonime frequenti era stato denunciato anche da un'altra collega di 35 anni, la stessa che poi si era vista imbrattata auto e porta di casa con una bomboletta spray. Grazie alla collaborazione dell'Eni, gli investigatori sono arrivati ad identificare l'utenza da cui partivano le telefonate anonime. Il ritrovamento della bottiglietta di acido e di una siringa hanno incastrato ulteriormente la 52enne, mossa da evidenti rancori (reali o meno) nati sul posto di lavoro. Ad avvalorare le accuse anche le ricerche che la stessa avrebbe eseguito su internet con il suo cellulare, alla scoperta delle modalità di acquisto di sostanze come acido solforico. La donna ha finora negato tutte le accuse a suo carico.

© Riproduzione Riservata.