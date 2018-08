Oettinger minaccia Italia "Pagate Ue o sanzioni"/ Ultime notizie migranti, commissario contro Di Maio

Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt

Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o sanzioni"

Nuovo attacco di Guenther Oettinger nei confronti dell’Italia. Dopo che due giorni fa aveva definito false le dichiarazioni del governo in merito ai miliardi versati dal Bel Paese a Bruxelles, oggi ha minacciato sanzioni nel caso in cui l’Italia non decidesse di versare i contributi nelle casse dell’UE, come ipotizzato negli scorsi giorni, in piena crisi Diciotti, dai due vice-premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Intervistato dal quotidiano Die Welt ha ammesso: «Tutti gli stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti. Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità».

“ROMA NON MISCHI LA QUESTIONE MIGRANTI CON IL BILANCIO”

Quindi la minaccia diretta allo stivale: «L'Italia ha conquistato il nostro appoggio nell'affrontare la crisi migratoria e le sue conseguenze, posso solo mettere in guardia Roma dal mischiare la questione migratoria con il bilancio Ue». Il commissario europeo al Bilancio ha parlato molto di Italia ma affrontato anche altri temi, a cominciare dal premier ungherese Orban, che ieri ha incontrato proprio Salvini, per cui Oettinger ha detto: «E’vero che necessita i richiami europei, ma ogni tanto questi fanno breccia».

© Riproduzione Riservata.