Ponte Morandi, pm Genova sequestra atti Mit e Autostrade/ Ultime notizie, Toti: “Fincantieri ricostruisce”

Crollo ponte Morandi, pm Genova sequestra atti di Mit, Autostrade e Atlantia: ultime notizie demolizione e indagini. Toti, "Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce con idea di Piano"

29 agosto 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

La mattinata di indagini serrate sul crollo del Ponte Morandi ha visto la Procura di Genova molto attiva, ancora una volta in sede di “raccolta” documentazione decisiva per provate a capire come responsabilità, concessioni e compiti erano distribuiti all’interno di tutti i protagonisti che hanno operato sul viadotto genovese tragicamente crollato il 14 agosto scorso. Nello specifico, la Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di sequestri emessi dalla procuratore Francesco Cozzi: nelle sedi del Mit, dell’ufficio ispettivo territoriale di Genova, nella sede del Provveditorato di opere pubbliche sempre a Genova, oltre alla Spea Engineering spa, una delle tante controllate del Gruppo Atlantia (la holding dei Benetton che controlla Autostrade per l’Italia). Le città dove stanno avvenendo i sequestri sono Roma, Firenze, Milano e ovviamente Genova: «l’analisi della documentazione che abbiamo acquisito ci ha portato a raccogliere elementi utili che risalgono fino dagli anni ’80, quindi il lavoro di investigatori e inquirenti sarà ancora lungo e al momento non c’è alcun indagato», aveva spiegato ieri il procuratore Cozzi in conferenza stampa.

TOTI, IL POST “CONCILIANTE” SUL PONTE MORANDI

Sul fronte ricostruzione invece, in mattinata un post su Facebook del Governatore ligure (nonché Commissario straordinario all’emergenza di Genova) Giovanni Toti ha rimesso al centro il vero punto chiave dell’intera vicenda: prima ancora degli indagati, la ricostruzione di un ponte che per Genova non rappresenta solo uno “snodo” del traffico, bensì un simbolo di rinascita. Nella foto in cui compare Renzo Piano accanto a Toti, campeggia il plastico dell’idea di ponte che l’archistar ha presentato ieri a Genova: il Governatore allora scrive «Per un volta possiamo farla semplice: Autostrade apre il cantiere e paga il conto. Fincantieri costruisce il ponte (se serve con altre primarie imprese necessarie per il loro know-how). Renzo Piano regala a Genova il disegno di un ponte bellissimo. Così, senza polemiche, la città può riavere in fretta un’opera indispensabile, sicura e meravigliosa. Così si onora davvero chi ha perso la vita».

