Protezione civile, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti/ Ultime notizie: "Brinderemo all'alluvione"

Protezione civile, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti. Ultime notizie, l'intercettazione shock: "Brinderemo all'alluvione". Indagata una terza persona

Protezione civile, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti

Sono diverse le accuse nei confronti di Riccardo Stefanini, ex coordinatore della protezione civile del Comune di Livorno, ed Emanuele Fiaschi, imprenditore e titolare della ditta Tecnospurghi. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dall’edizione online de IlTirreno, i due sono finiti ai domiciliari con il braccialetto elettronico, per diversi reati, a cominciare da turbativa d'asta e truffa ai danni dello Stato. Le indagini, dirette dal procuratore capo di Livorno, e condotte dagli uomini della squadra mobile, hanno permesso di ottenere anche numerose intercettazioni, fra cui la frase da brividi: "Brinderemo all'alluvione", in merito a quanto accaduto a Livorno a settembre di un anno fa.

DIVERSE IRREGOLARITA’ EMERSE

Diverse le irregolarità emerse durante l’inchiesta, a cominciare dai prezzi gonfiati in occasione dell’allerta neve e ghiaccio del febbraio e marzo di quest’anno, durante la quale i lavori necessari per mantenere in buono stato le strade, sono stati “gonfiati” con costi a carico del comune di Livorno aumentati artificiosamente di migliaia di euro. Si pensi ad esempio che un sacco di sale da 20 kg veniva fatto pagare 15 euro, a differenza invece del costo medio di 2/3 euro. Tutto questo per favorire la ditta Tecnospurghi, di cui era appunto titolare Fiaschi. Fra le persone coinvolte anche Nicoletta Frugoli, rappresentante commerciale della società Comunicaitalia di Roma: Stefanini pilotava le aste, facendole aggiudicare ai due complici.

© Riproduzione Riservata.