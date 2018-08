STUPRO RIMINI, TURISTA DANESE VIOLENTATA DA AMBULANTE/ Ultime notizie: venditore di rose individuato in 24 ore

Rimini, turista danese stuprata: arrestato venditore ambulante del Bangladesh di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine per tre precedenti denunce per violenza.

29 agosto 2018 - agg. 29 agosto 2018, 17.04 Emanuela Longo

Rimini, turista danese stuprata: un arresto

E' stato un arresto lampo quello eseguito nelle passate ore dai carabinieri di Rimini, dopo la denuncia di stupro da parte di una giovane turista danese di 26 anni. L'aggressore è un venditore ambulante di rose del Bangladesh, catturato dopo 24 ore. In passato l'uomo era già stato denunciato tre volte per violenza sessuale. Stando alla ricostruzione riportata dal quotidiano Il Giornale, la violenza si sarebbe consumata alle 5.30 di domenica in viale Regina Margherita. La giovane stava per tornare in albergo quando sarebbe avvenuta l'aggressione da parte del bengalese in bicicletta: l'uomo l'avrebbe palpata nelle parti intime dopo averle rivolto dei complimenti. A farlo scappare sarebbero state le grida della ragazza che ha raccontato di aver provato un forte dolore. La giovane turista ha quindi trovato rifugio in un bar e, ancora sotto choc, è stata raggiunta dai Carabinieri che avrebbero subito puntato al bengalese, già noto per essersi reso autore di altri casi simili in passato. A consentire l'identificazione dell'aggressore sarebbero state anche le testimonianze di un avventore del bar che avrebbe assistito alla scena e del barista, che ha confermato di aver visto più volte il 37enne arrestato aggirarsi in zona. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TURISTA DANESE STUPRATA: UN ARRESTO

Nuovo caso di stupro a Rimini nel giro di pochi giorni, a scapito ancora una volta di una giovane turista straniera. E' quanto reso noto oggi dal quotidiano Il Resto del Carlino che segnala la denuncia di una ragazza danese di 26 anni, vittima di violenza sessuale. Secondo la ricostruzione della stessa giovane, l'episodio di violenza si sarebbe consumata la scorsa domenica all'alba e la vittima avrebbe già indicato il suo presunto aggressore che sarebbe già stato individuato in meno di 24 ore e arrestato. Si tratta di un venditore ambulante di rose di 37 anni, originario del Bangladesh. Dopo la denuncia della turista, le forze dell'ordine si sarebbero messe prontamente sulle sue tracce e lo avrebbero individuato procedendo così al suo arresto lampo. Nella notte tra domenica e lunedì è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale e il giudice per le indagini preliminari ha già provveduto a procedere alla sua convalida.

AGGRESSORE GIÀ DENUNCIATO IN PASSATO

Probabilmente si sarebbe potuto evitare il nuovo caso di stupro che ha avuto luogo ancora una volta a Rimini. Secondo quanto reso noto da Giornalettismo.com, infatti, il 37enne del Bangladesh arrestato con l'accusa di violenza sessuale a scapito di una giovane turista danese, era già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, infatti, in passato era già stato raggiunto da tre denunce per il medesimo reato di violenza sessuale, una di queste nei confronti di una minorenne. Quello avvenuto la scorsa domenica è il secondo episodio di stupro in pochi giorni a Rimini, dopo la denuncia avanzata da un'altra turista 19enne contro due giovani allievi della scuola di Polizia di Brescia. Secondo la giovane i due l'avrebbero stuprata in una stanza d'albergo ad un anno esatto dai terribili stupri di Miramare, quando nella medesima notte furono stuprate una turista polacca e una transessuale peruviana mentre il compagno della prima fu picchiato.

