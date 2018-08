Runa Moccia, 17enne scomparsa da Asti/ Era ospite di una comunità, sparito anche il fidanzato egiziano

Runa Moccia, 17enne scomparsa da Asti: la minorenne era ospite in una comunità della provincia. Sarebbe sparito nel nulla anche il fidanzato egiziano maggiorenne.

29 agosto 2018 Emanuela Longo

Runa Moccia, 17enne scomparsa da Asti (Foto Facebook)

Di Runa Moccia, giovanissima 17enne, si sono perse le tracce da circa un mese. Del caso se ne occuperà questo pomeriggio la trasmissione di Raiuno, La vita in diretta, che trasmetterà il disperato appello del padre della ragazza. La minorenne si trovava ad Asti con gli educatori a prendere un gelato, quando all’improvviso di lei si sono misteriosamente perse le tracce. La ragazza era ospite di una comunità per minori a Cantarana, stesso centro che, come spiega La Stampa, in questi giorni ha visto anche l’allontanamento di un’altra giovane ospite. Sparito nel nulla anche il giovane fidanzato di Runa, un ragazzo di origini egiziane maggiorenne e che la 17enne aveva conosciuto proprio in comunità. I genitori della minorenne sono disperati. Sebbene abbiano perso la patria potestà, Runa rappresenta per loro un pezzo di cuore. La 17enne ha anche una sorella gemella ospite in un’altra comunità in provincia di Cuneo e che ora è disperata alla notizia della sparizione di Runa. Nessuno degli altri tre figli che facevano parte della famiglia, infatti, da ormai un mese ha notizie di lei.

L’APPELLO DISPERATO DEL PADRE

Dopo la misteriosa scomparsa di Runa è stata presentata regolare denuncia ai carabinieri di Asti. Il padre, inoltre, si è affidato al criminologo Fabrizio Pace e vicepresidente dell’associazione Penelope con l’intento di cercare la ragazza. Le ricerche si sono concentrate non solo ad Asti ma anche a Torino, dove sono stati diffusi volantini per le strade con la foto della 17enne. Stazioni, fermate degli autobus e locali, spesso luogo di incontro di stranieri, sono stati sommersi dai volantini con il volto della giovane scomparsa. Il padre di Runa teme che possa essere tenuta prigioniera o costretta a fare cose che mai vorrebbe. La ragazza non porterebbe con sé né il cellulare né denaro. Si è allontanata volontariamente o è stata costretta? Questa la domanda della famiglia che da giorni si interroga sul destino della giovane. Intanto il padre ha tentato l’ultima carta, rivolgendosi anche alla trasmissione La vita in diretta e lanciando un appello disperato affinché chiunque possa aver visto Runa, ne dia notizia ai carabinieri di Asti.

