Bomba d’acqua su Matera: allagata la città dei Sassi/ Video, ultime notizie meteo: “è come Venezia”

Matera, bomba d'acqua sulla città dei Sassi: "sembra Venezia", video e ultime notizie. Meteo, allagate le vie e i negozi: nubifragio violentissimo si sposta verso il Salento

03 agosto 2018 Niccolò Magnani

Bomba d'acqua su Matera (YouTube)

Era circa le 14.30 del pomeriggio di un tranquillo e afoso 3 agosto quando Matera si trasformò in pochi minuti in Venezia: potrebbe iniziare così un racconto di un romanzo ambientato ai giorni nostri e invece si tratta di assoluta vita reale, come dimostrano le immagini divenute subito virali sui social in queste ultime ore. Una “bomba d’acqua”, come si suol dire in gergo “popolare”, quella che si è abbattuta su Matera prima di spostare la furia del temporale verso la Puglia e il Salento: un nubifragio violentissimo che nel giro di pochi minuti ha letteralmente invaso la città sui Sassi creando un effetto spettacolare di “cascata” naturale, se non fosse che i danni alle strutture, ai bar e alle case non sono da niente.

“MATERA COME VENEZIA”

«Numerose nubi cariche di pioggia si stanno sviluppando in questo caldo pomeriggio d’agosto sulle regioni del sud, per effetto di correnti più fresche provenienti, in alta quota, dall’Europa orientale»: così erano partite le previsioni del meteo per questa giornata al centro sud e in Matera (ma anche nel Leccese in serata) si sono completamente avverate. Un maxi temporale estivo ha messo a dura prova abitanti e turisti in uno dei gioielli più incredibili d’Italia: torrenti tra le vie della città, negozi e garage completamente allagati, auto bloccate in mezzo a fiumi improvvisati con i Vigili del Fuoco chiamati in diverse segnalazioni per rimuovere alberi abbattuti all’improvviso. «Sembra di stare a Venezia», scrivono sui social i tanti sotto disagio nella prossima “Capitale della Cultura”: come scrive il Quotidiano del Sud, «bar e locali turistici in piazza San Pietro Caveoso, con le stradine dei Sassi trasformate in fiumi», e conseguenze nefaste si sono avute anche per la città periferica con disagi in tutta la zona Nord.

