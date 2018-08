EUROJACKPOT/ Estrazione n 31/2018: ecco i numeri vincenti di oggi (3 agosto 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 31/2018: numeri vincenti del 3 agosto 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 20.57 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

C'è grande attesa per i numeri vincenti di Eurojackpot, tornato oggi con una nuova estrazione. Ma non c'è più bisogno di aspettare, perché la combinazione fortunata è finalmente disponibile e quindi potete procedere subito con il controllo della vostra schedina. La speranza che sia tra quelle vincenti vi accompagnerà in questa fase delicata e al tempo stesso avvincente. Del resto l'Italia è chiamata a migliorare i risultati della scorsa settimana, quando l'ultima estrazione del mese di luglio terminò con un 4+2 per il nostro Paese da circa 5mila euro. Oggi si può fare meglio, a patto di indovinare i numeri vincenti. E magari il prossimo a vincere 1,5 milioni di euro con un 5+1 potrebbe essere proprio un giocatore “azzurro”. Le quote, lo ricordiamo, sono legate anche al numero di vincitori, quindi vi consigliamo di controllare tutto con calma. Quel che conta ora è verificare i numeri vincenti di Eurojackpot, in caso di vincita si potrà passare alla fase successiva, quella senza dubbio più divertente... (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

È passato un mese da quando vi parlavamo del montepremi record di Eurojackpot, ma non è male neppure quello in palio oggi. In ballo ci sono infatti ben 18 milioni di euro per l'estrazione di stasera, la prima di agosto per quanto riguarda questo gioco. Il jackpot peraltro è sempre milionario: anche quando viene vinto, infatti, riparte sempre da 10 milioni di euro, crescendo sempre più velocemente ad ogni concorso. Siete pronti per la sfida che supera i confini? C'è, ad esempio, chi vuole maggiori possibilità di vincita e per questo partecipa all'estrazione di Eurojackpot puntando su sistemi integrali e sistemi integrali ridotti. Disponibile anche la cosiddetta “giocata a caratura”, un tipo di giocata sistemistica che viene organizzata e convalidata dal ricevitore e viene dallo stesso ripartita in quote, da un minimo di 2 a un massimo di 125. Insomma, le strade per la vittoria sono diverse e in taluni casi possono pure essere condivise...

LE ULTIME CURIOSITÀ

Oggi Eurojackpot torna con una nuova estrazione. L'obiettivo dei tanti giocatori che ogni venerdì partecipano al concorso è indovinare i numeri vincenti per il 5+2 ricchissimo, ma non è facile azzeccare la combinazione fortunata. Per fortuna ci sono altre dodici categoria di vincita con le quali ottenere interessanti vincite. A tal proposito, vi ricordiamo che c'è un termine massimo entro il quale presentare le ricevute vincenti: è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Dopo 60 giorni, invece, si potrà consegnare la ricevuta solo presso gli uffici Sisal di Milano e Roma. Fa eccezione la vincita pari o superiore ad euro 10 milioni per la quale, invece, il termine per poterla reclamare è stabilito in tre anni dalla fine dell'anno solare nel quale è avvenuta l'estrazione in cui è stata realizzata la vincita. Ora però facciamo partire il conto alla rovescia. In attesa dei numeri vincenti, ecco quelli della settimana scorsa: 40-50-43-2-22 Euronumeri: 87-3. Buona fortuna per l'estrazione di oggi di Eurojackpot!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

4 - 8 - 12 - 25 - 31

Euronumeri: 7 - 8

