SALVATORE PEZZANO SI È OPERATO / Aveva lanciato l'appello su Instagram per la sua clavicola: fan entusiasti!

Salvatore Pezzano si è operato. Il ragazzo con rara forma di lussazione della clavicola che nessuno voleva operare, ce l'ha fatta e annuncia: "Un incubo che finisce"

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 19.06 Anna Montesano

Salvatore Pezzano (Instagram)

Salvatore Pezzano ce l'ha fatta! Dopo l'appello lanciato settimane fa affinchè si trovasse un chirurgo disposto ad operare la sua clavicola, finalmente ieri è stato sottoposto alla delicata operazione e ora sta bene. "Me ne sono sentite dire tante..che sarei rimasto disabile, che ci sarei rimasto sotto i ferri o che nel caso migliore avrei perso il braccio, ma sapete cosa rispondo io? Che a tutto c’è rimedio, non bisogna mai arrendersi, mai mollare , mai perdere la speranza." scrive lui su Instagram, in un lungo messaggio nel quale esprime la sua grandissima felicità. Grande come quella dei suoi tantissimi sostenitori. Un fiume di commenti quelli che Salvatore ha ricevuto e continua a ricevere sul suo profilo, tutti entusiasti che il ragazzo ce l'abbia fatta e che ora la sua strada sia in discesa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

SALVATORE PEZZANO È STATO OPERATO

La sua storia è diventata in poche settimane virale. Sul web in tanti hanno condiviso la storia di Salvatore Pezzano, un ragazzo di Milano la cui vita era a rischio per una rara forma di lussazione della clavicola. Un ragazzo che, però, nessuno voleva operare. L'appello di Salvatore è allora diventato virale: il ragazzo, con tanto di video, ha mostrato le condizioni della sua clavicola "incastrata" e ha chiesto l'aiuto di un chirurgo che fosse disposto ad operarlo. Nella ultime ore, finalmente, la bella notizia: Salvatore è stato operato. L'annuncio è arrivato dal suo profilo social, dove ormai conta oltre 55 mila sostenitori, con una foto che lo vede in un letto d'ospedale ma soddisfatto e felice. “Non so che parole usare..un incubo che finisce! - ha esordito Salvatore, per poi aggiungere - È partito tutto dal web..grazie a tutti voi che avete fatto si che il messaggio potesse arrivare alla persona giusta! Una decisione presa martedì mattina e stamattina operato! Stamattina prima di entrare in sala operatoria mi è passata tutta la vita davanti, ho pensato e se tutto va male e non mi risveglio?"

"MI ASPETTA UNA LUNGA CONVALESCENZA"

Nonostante i cattivi pensieri, tutto è andato per il meglio. "Appena sveglio ho fatto il primo respiro e MI SONO SENTITO VIVO VERAMENTE. - ha ammesso Salvatore Pezzano, pronto ora a superare un altro ostacolo - Mi aspetta una lunga convalescenza di 1 mese, ma sono la persona più felice del mondo!" Infine, un nuovo appello: "Desiderio che questo post venga condiviso e possa arrivare a tutti, perché è solo grazie a voi se c’è l’ho fatta..desidero arrivi a tutti coloro che stanno combattendo una grave malattia o che stanno male, ricordatevi di non perdere mai la speranza!" Il lieto fine da tutti desiderato è arrivato!

