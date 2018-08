Sesso nel parco: carabinieri filmano, video online/ Rende, amanti li denunciano: “E' stata violata privacy”

Un video fatto dai carabinieri di una coppia che faceva sesso di giorno in un parco pubblico, da esibire come prova dell'accusa, finisce online e i due denunciano le forze dell'ordine

03 agosto 2018 Paolo Vites

Carabinieri guardoni? Il caso in questione è alquanto bizzarro e misterioso, perché non si capisce come un video preso durante il servizio per eventuali denunce possa essere finito tranquillamente sulla Rete. E si è trasformato in un boomerang per alcuni agenti. E’ successo a Rende, in provincia di Cosenza, dove un ragazzo e una ragazza sono stati visti dalle forze dell’ordine mentre consumavano un rapporto sessuale, nudi, in un parco pubblico in pieno giorno. Un atto fuori della legge che viene normalmente sanzionato. Per avere una prova che dimostrava quanto successo, i solerti funzionari dell’arma hanno pensato di filmare quanto stava succedendo (è vero, sembra stiamo raccontando una barzelletta sui carabinieri, ma è tutto vero come dice l’Ansa che ha reso nota la notizia).

SESSO NEL PARCO: CARABINIERI FILMANO, VIDEO ONLINE

Il problema è che il video non è rimasto tra le prove di colpevolezza della stazione locale dei carabinieri come avrebbe dovuto essere, ma è finito online, disponibile a tutti. E’ a questo punto che i due amanti hanno avuto l’occasione di girare il fatto a loro favore: hanno infatti giustamente denunciato i carabinieri per violazione della privacy alla Procura della Repubblica di Cosenza che ha aperto una indagine. Il video infatti li mostra pienamente riconoscibili.

