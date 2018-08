ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Daisy, uno degli aggressori è figlio di un esponente Pd (3 agosto 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: identificati gli aggressori di Daisy Osakue, uno è figlio di un consigliere del PD. Atalanta ok in Europa League (3 agosto 2018)

03 agosto 2018 Fabio Belli

Atalanta avanti in Europa League (foto LaPresse)

Sono durati meno di tre giorni le indagini dei carabinieri di Moncalieri per risalire agli aggressori di Daisy Osakue, quest'ultimi sono tre giovanissimi ragazzi della zona che per le loro bravate utilizzavano un fiat Doblo blu del padre di uno di essi. I militari sono risaliti ad essi incrociando le immagini delle telecamere di sorveglianza, e individuando in alcuni fotogrammi la targa del mezzo. All'arrivo degli investigatori dell'arma il ragazzo chiamato dal padre ha riconosciuto le sue responsabilità, indicando immediatamente gli altri due giovani che erano in macchina con lui. L'episodio dalle prime testimonianze dei giovani non è da inquadrare come episodio di razzismo ma solamente come un "atto goliardico". I tre sono stati denunciati a piede libero per lesioni e omissione di soccorso.

Una piccola bambina perde la vita nelle Filippine

Si chiamava Gaia Trimarchi ed aveva sette 7 anni la ragazzina che è morta sul'isola di Sabitang Laya, un'isola turistica delle Filippine. La piccina stava facendo un bagno quando è stata punta da una specie rara di medusa, la cubomedusa. Immediatamente trasportata in ospedale la piccina è spirata prima di arrivare al nosocomio per una reazione allergica, purtroppo sulla barca che stava trasportando la famiglia di Gaia non era disponibile un kit di pronto soccorso, il cui utilizzo avrebbe potuto salvare la vita alla giovane. La Farnesina si è immediatamente attivata per le procedure di rimpatrio della salma, i diplomatici hanno immediatamente richiesto inoltre un supporto psicologico per la mamma di Gaia, apparsa come presumibile comprensibilmente colpita dalla perdita della figlia.

Risolto il caso dell'omicidio del Parà Scieri del 1999

Al'epoca la morte di Emanuele Scieri era rimasta un vero e proprio mistero anche se gli investigatori erano sicuri che essa era riconducibile ad atti di nonnismo, all'interno della caserma dei paracadutisti di Pisa. Adesso a diciotto anni di distanza quell'omicidio è stato risolto, con gli investigatori della squadra mobile pisana che hanno arrestato un'altro para, Alessandro Panella. L'accelerazione è arrivata nelle ultime ore, dopo che Pannella aveva acquistato un biglietto per gli Stati Uniti D'america, una location dove per gli investigatori l'ex caporale della Folgore sarebbe voluto riparare per sfuggire all'arresto. A carico di Pannella ci sarebbero anche alcune intercettazioni ambientali, insieme a lui i poliziotti hanno iscritto al registro degli indagati altri due ex militari.

Due morti a Velletri per una scarica elettrica

Tragico incidente a Velltri dove un operaio albanese è morto folgorato mentre stava cercando di montare un ponteggio. Insieme all'operaio ha perso la vita anche un cittadino italiano che cercava di aiutare l'operaio, ferita in tale contesto anche la moglie del soccorritore. Dalle prime indagini svolte dai carabinieri del luogo l'operaio, Zigur Bendaj, durante la preparazione per il montaggio del ponte ha sfiorato il palo della pubblica illuminazione, ricevendo da quest'ultima la mortale scossa elettrica. Sentendo le urla di Zigur il suo vicino di casa, Marco Alfano 56 anni, è accorso rimanendo anch'esso folgorato.

Europa League, goleada Atalanta

Dopo il 2-2 dell'andata era sorta qualche preoccupazione, ma tutta la superiorità dell'Atalanta sui bosniaci del Sarajevo è emersa con prepotenza nel match di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. 8-0 per i bergamaschi allo stadio Olimpico, Papu Gomez sugli scudi, Palomino in veste di bomber e tripletta di Barrow. Ora nel turno successivo la squadra di Gasperini affronterà gli israeliani dell'Hapoel Haifa, che hanno eliminato gli islandesi dell'Hafnarfjordur. Ok gli inglesi del Burnley, gli spagnoli del Siviglia, i tedeschi del Lipsia e i francesi del Bordeaux, Scozia avanti con due squadre, Rangers e Hibernian. I sammarinesi del La Fiorita cedono il passo ai lettoni dello Spartaks.

