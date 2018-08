VARESE, SCONTRO TRA TIR E TRENO: DUE FERITI/ Ultime notizie: linea ferroviaria interrotta

Varese, scontro tra tir e treno: due feriti: ultime notizie, l'incidente si è verificato all'altezza di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Ternate.

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Uno scontro fra un tir e un treno merci si è verificato all'alba di questa mattina in provincia di Varese. Come riportato da La Repubblica non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma sembra che l'autoarticolato sia rimasto incastrato all'altezza di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Ternate (Varese), dove spesso i Tir fanno fatica a manovrare. Alla guida del tir coinvolto, risultato essere vuoto al momento dello scontro, vi era un autista di nazionalità ucraina. Il treno merci invece, proveniente da Gallarate e diretto verso Nord, avrebbe riportato danni solo nel punto d'impatto, alla motrice. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese con un'autogru, oltre che i carabinieri di Gallarate (Varese). Il bilancio dell'impatto fortunatamente non è gravissimo: i sanitari del 118 hanno infatti soccorso due persone, la prima medicata sul posto e l'altra, un 43enne, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale.

LINEA FERROVIARIA INTERROTTA

La difficoltà derivata dallo sgomberare i binari occupati dal tir e dal treno protagonisti dello scontro verificatosi alle 5:30 di oggi ha provocato non pochi disagi sulla linea ferroviaria. A spiegare la situazione nel dettaglio è stata Trenord con un comunicato apparso sul suo sito web:"A causa di un urto tra un treno merci e un veicolo, all'interno di un passaggio a livello, verificatosi nei pressi della stazione di ternate V.B. la circolazione è momentaneamente sospesa tra le stazioni di Laveno (Varese) e Gallarate (Varese). I viaggiatori da Milano diretti a Gallarate possono utilizzare i treni della linea S5, diretti per Porto Ceresio (Varese) e treni diretti a Domodossola. I viaggiatori diretti esclusivamente a Laveno Mombello possono utilizzare la linea Laveno-Varese-Saronno-Milano da Milano Cadorna". Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.

