Calamaro gigante ritrovato in spiaggia / Lungo 4.2 metri era spiaggiato in Nuova Zelanda

Calamaro gigante ritrovato in spiaggia, lungo 4.2 metri era spiaggiato a Wellington in Nuova Zelanda. E' stato rinvenuto da tre fratelli che erano pronti per andare a fare immersione.

30 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La natura ci regala sempre grandissime sorprese e mai aggettivo fu più azzeccato di questo per descrivere quanto accaduto in Nuova Zelanda. Siamo su una spiaggia della costa sud di Wellington dove Daniel, Jack e Matthew Alpin, tre fratelli dediti alle immersioni, mentre stavano per entrare in acqua hanno ritrovato un calamaro gigante arenato sulla sabbia. Si tratta di un esemplare lungo addirittura 4.5 metri, una situazione irreale e che a guardar le foto che circolano sul web sembra frutto di un fotomontaggio. Daniel ha raccontato a Newstalk ZB: "Mio fratello mi ha chiesto cosa fosse una cosa che aveva visto in lontananza. Era proprio vicino al passaggio quindi ci siamo avvicinati e abbiamo capito che era un calamaro davvero gigante". Già in passato si era parlato di calamari giganti, situazioni però sempre smentite ed etichettate come bufale. Stavolta però c'è la conferma del Department of Conservation neozelandese che ci fa capire come non si tratti della solita fake-news.

LA FOTO COL CANE DIVENTA VIRALE

Sui social network intanto è diventa virale una foto che ritrae il calamaro gigante al fianco di un cane di taglia media-grande. Il mollusco cefalopode sembra essere una decina di volte più grande del simpatico animale a quattro zampe che gli si siede accanto curioso. Un'immagine che in breve tempo fa il giro del web e ci porta a riflettere su come il mare possa nascondere delle splendide quanto rare creature. Il portavoce del Department of Conservation neozelandese ha però definito l'evento come non comune, ma nemmeno rara. Pare che si tratti di un esemplare di Archeteuthis dux ovvero di calamaro gigante. Al momento però non si sanno informazioni più precise sul mollusco in questione.

