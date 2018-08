Diciotti, chiesti nomi migranti ‘ostaggi’: parte offesa vs Salvini/ Ultime notizie, pm: “si aggrava posizione”

Diciotti, pm chiede i nomi dei migranti "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro Salvini. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del Ministro"

30 agosto 2018 Niccolò Magnani

Migranti su Nave Diciotti (LaPresse)

Il pm di Agrigento che indaga sul Ministro Salvini (e il suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, ndr) ha chiesto ufficialmente tutti i nomi dei migranti considerati “ostaggi” sulla nave Diciotti la scorsa settimana: la Procura sta cercando di identificarli tutti per poterli poi consentire una tutela in qualità di parti offese nel procedimento di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio da parte del vicepremier Matteo Salvini. Come scrive oggi il Fatto Quotidiano, «Il fascicolo sarà trasmesso dalla Procura di Agrigento al Tribunale dei ministri di Palermo nei prossimi giorni – molto probabilmente domani, ndr – quando l’elenco delle identificazioni sarà completato». Mentre prosegue l’itinerario non ancora chiarissimo dei 177 migranti a bordo della Diciotti - la maggiorparte oggi a Rocca di Papa accolti dalla Cei ma in procinto di essere suddivisi in più Diocesi italiane, gli altri tra Albania e Irlanda ma ancora non partiti ufficialmente - prosegue la linea dura del Governo, con il Viminale che ha messo in campo un duro scontro tanto con l’Europa quanto con la Francia di Macron. Il concetto è lo stesso e lo ha ribadito Salvini stamattina: «In Europa non muovono un dito per accogliergli, però si indignano se vanno in Albania perché "ci vuole il loro consenso". Dove siamo, in un villaggio vacanze???».

SI AGGRAVA LA POSIZIONE DI SALVINI

Nel frattempo è novità di giornata quanto stabilito dal pm Luigi Patronaggio e dalla procura generale di Agrigento: si aggrava la posizione di Matteo Salvini sul caso Diciotti, «Oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, Salvini e Piantedosi devono rispondere anche dei reati di sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio» riporta Adnkronos. In particolare, il sequestro di persona “a scopo di coazione” vedrebbe Salvini nel ruolo di chi avrebbe impedito lo sbarco per fare pressione sull’Unione Europea per la ridistribuzione dei migranti tra i vari Paesi membri. I tre giudici del Tribunale dei Ministri che dovranno valutare nel merito tutte le accuse - e decidere se procedere o archiviare tutto - sono Fabio Pilato, Filippo Serio e Giuseppe Sidoti.

