Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 104/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 30 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.104/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Secondo concorso della settimana in compagnia del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto. Si ritorna a sperare di vincere uno dei bottini dei due giochi Sisal, in previsione di centrare le molteplici combinazioni possibili. L'ultimo appuntamento non può che alimentare i sogni di tutti i giocatori che hanno sfiorato la vincita e che possono riprendere la gara per raggiungere i primi posti in classifica. Nell'estrazione precedente, un fortunello del 10eLotto ha realizzato infatti 100 mila euro grazie a Doppio Oro, un 9 ed estrazione istantanea. Il giocatore è di Maddaloni, nel Casertano, mentre è di Castellamare di Stabia, nel Napoletano, il vincitore di un 7 del valore di 25 mila euro. Anche in questo caso la combinazione prevede l'opzione Oro e modalità frequente. Infine abbiamo quattro vincite a pari merito dal valore di 20 mila euro cadauno: i vincitori sono di Palermo, Penzano e Ciucciago, entrambe in provincia di Como, ed infine di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Le vincite del Lotto invece vedono al primo posto un appassionato di Ravenna, che con una combinazione di tre numeri su Roma è riuscito a indovinare il premio da 23.750. Terno e tre ambi per il giocatore in questione, a cui si unisce anche un vincitore della provincia di Macerata, di Treia, che ha vinto 14 mila euro in premio. Al terzo posto la provincia di Messina grazie ad un giocatore di Venetico, che ha realizzato un premio da 13.500 euro.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto e Jackpot faranno compagnia a tutti i giocatori che parteciperanno al concorso di questa sera. Il montepremi diventa sempre più importante, grazie ad un valore di circa 32 milioni di euro. L'ultimo appuntamento forse non ha soddisfatto le speranze di chi sperava in una delle quote immediatamente successive alla sestina vincente, ma in ogni caso si può parlare di premi consistenti. Superano infatti i 51 mila euro tre appassionati grazie al 5, mentre oltrepassano la soglia di 43 mila euro i quattro vincitori che hanno indovinato il 4+. La combinazione del 3+ ha invece premiato 138 vincitori con un bottino di 3.116 euro, mentre 422 giocatori hanno centrato il 4 ed il suo premio da 433,53 euro. Rimane stabile nella media annuale il 3, con un premio da 31,16 euro realizzato da 16.055 appassionati. La classifica delle quote variabili non può che concludersi con il 2 ed il premio da 5,49 euro: i biglietti vincenti associati sono 268.740. Pochi centesimi di distanza quindi rispetto alla più piccola delle combinazioni standard, lo 0+. Il premio canonico di 5 euro è stato indovinato da 34.867 vincitori. Saliamo fino a 10 euro per l'1+, azzeccato da 15.893 giocatori, mentre 2.189 appassionati hanno imbroccato il 2+, come sempre del valore di 100 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo ad un solo passo dal scoprire i numeri vincenti del Lotto di oggi. Quanti di voi si sono appena accorti di non aver compilato la schedina? Le distrazioni sono sempre dietro l'angolo, a maggior ragione in un periodo come questo: molti giocatori sono ancora in vacanza oppure impegnati nel grande rientro al lavoro. In ogni caso può succedere, ma si è sempre in tempo per poter partecipare all'estrazione. Per esempio potreste continuare a rimanere concentrati nei vostri impegni e lasciare che sia la nostra Rubrica a risolvere i vostri dubbi, ovviamente con il giudizio insindacabile della smorfia napoletana. Veniamo alla news di oggi: una ragazza di 21enne è diventata moglie di uno sconosciuto a causa di un inganno. In questo caso il truffatore in questione è il suo datore di lavoro, che con la scusa di una simulazione, è riuscito ad attirarla in una vera e propria cerimonia nuziale. La ragazza di Hong Kong è un'aspirante wedding planner e per questo motivo la proposta non le è sembrata del tutto strana. La mancanza di prove di un effettivo crimine potrebbe ora spingerla a cercare vie legali per riuscire a tornare single. I numeri della smorfia: abbiamo la sposa, 84, il matrimonio, 28, la finzione, 80, il contratto, 61, e l'inganno, 44. Come Numero Oro scegliamo invece la sorpresa, 70.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot continua a tenere testa a tutti i giocatori del SuperEnalotto, che nonostante le sue assenze continuano a cercare una combinazione vincente per centrare la sestina. Il montepremi può sembrare sempre più sfuggente, ma siamo sicuri che prima o poi smetterà di correre lontano da tutti gli aspiranti vincitori. Impossibile sapere quando avverrà il grande evento e proprio per questo è meglio prepararsi alla migliore delle conclusioni: vincere il montepremi. Se da un lato indovinare la sestina ci regalerà tanta gioia, dall'altra si farà subito strada un interrogativo: cosa farne del bottino? Le idee non mancano, ma molti di noi vorranno di sicuro togliersi al più presto una piccola soddisfazione e fare un acquisto. La nostra Rubrica ritorna ancora oggi per darvi un consiglio in merito: dal vasto catalogo di KickStarter abbiamo selezionato Locky, il primo dispositivo intelligente per chiavi di casa. Quante volte ci chiediamo se abbiamo effettivamente chiuso la porta e se la nostra proprietà è al sicuro? Un dispositivo collegato alla chiave della nostra porta ci informerà via smartphone tutte le operazioni compiute nell'arco del tempo. In questo modo potremo sempre monitorare la situazione: sarà Locky a tenerci informati su quando abbiamo chiuso la porta oppure se l'abbiamo dimenticata aperta. L'asta rimarrà aperta ancora per 27 giorni, mentre il goal è già stato raggiunto.

