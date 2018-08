Meteo, torna il maltempo al Nord/ Ultime notizie, forti temporali in arrivo: allerta arancione in Lombardia

Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.

30 agosto 2018 Emanuela Longo

Meteo, torna il maltempo al Nord

A partire da questa sera torna l'allerta maltempo al Nord Italia con nuovi temporali attesi su Piemonte e Lombardia. Da domani la nuova ondata di precipitazioni anche intense, si sposterà poi anche verso il Veneto ed Emilia Romagna con rovesci anche violenti, tempeste di fulmini, grandinate locali e forti raffiche di vento. Ne dà notizia l'agenzia di stampa Ansa riferendo l'allerta meteo della Protezione civile. Per la giornata di domani è prevista un'allerta arancione per il rischio idrogeologico su alcune zone della Lombardia e allerta gialla sul resto della Regione, Veneto, buona parte del Piemonte ed Emilia Romagna ma anche Umbria orientale. Non si escludono precipitazioni anche verso il Sud Italia, sui settori interni di Abruzzo e Puglia ma anche Basilicata, Calabria e Sicilia nord orientale. Nelle prossime ore, dunque, arriva il primo accenno di autunno al Nord che porterà un abbassamento repentino delle temperature fino a 8 gradi in meno rispetto alle ultime giornate di fine agosto. Più attenuata la situazione al Sud dove si assisterà certamente ad un c-alo ma tra i 2 ed i 6 gradi, con massime che passeranno dunque dai 28-30 gradi a 22-24.

ALLERTA MALTEMPO AL NORD: ATTIVATO MONITORAGGIO SEVESO E LAMBRO

Negli ultimi giorni, la comparsa della prima neve a Cortina d'Ampezzo aveva annunciato la fine della stagione estiva. Dopo i primi fiocchi inediti arrivati in questa fine di agosto, ora il testimone sarà affidato ai temporali che potrebbero essere anche particolarmente intensi al Nord. Non è detto però che la neve non faccia capolino sulle cime oltre i 1500 metri. Come riferisce il quotidiano Il Giornale, il maltempo colpirà principalmente il Nord Italia da stasera con una prima perturbazione che attraverserà le Alpi. Nel week end la presenza di un ciclone di origine scandinava porterà precipitazioni sparse in gran parte del Settentrione dove, tra venerdì e sabato, si abbatterà abbondante pioggia soprattutto tra Lombardia e Piemonte. In vista dell'allerta gialla diramata dalla Regione Lombardia, il comune di Milano ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza. E dalle 21 di oggi, sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

