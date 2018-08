Migranti, Trenta: “missione Sophia, porte chiuse Ue”/ “Delusa da Europa”: Salvini, “valutiamo se continuare”

Migranti, riunione a Vienna su missione Sophia: Trenta “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"

30 agosto 2018 Niccolò Magnani

Migranti, missione Sophia (LaPresse)

«Sulla missione Sophia si gioca la faccia dell’Europa»: lo aveva detto nelle scorse ore il Ministro della Difesa sperando in un incontro positivo con gli omologhi Ue a Vienna. Ecco, non è proprio andata benissimo, almeno leggendo cosa ha appena dichiarato la titolare di Palazzo Baracchini: «Non c'è ancora accordo sulla proposta italiana" di modifica delle regole d'ingaggio dell'operazione Sophia. Mi sento delusa perché ho visto che l'Europa non c'è, ma resto fiduciosa. Ho trovato porte aperte, ma anche chiuse. Crediamo che qualcosa possa cambiare nell'incontro di venerdì», ha spiegato la grillina Trenta direttamente al termine della riunione di Vienna. La proposta italiana, presentata ad inizio agosto e discussa oggi, mirava ad introdurre una rotazione dei porti di sbarco per i migranti, oltre ad un coordinamento che assegni il porto al Paese competente. «Finora abbiamo accolto tutti i migranti da soli. Occorre cambiare le regole. Nel 2015 ci siamo assunti la responsabilità politica di far nascere la missione Sophia. Allora si riteneva che l'azione in acque extra-territoriali sarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andate diversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni».

SALVINI: “VALUTIAMO SE CONTINUARE MISSIONE SOPHIA”

L’operazione Sophia - nominata ufficiale European Unione Naval Force Mediterrean, EUNAVOR Med) è una operazione militare lanciata dall’Unione Europea in conseguenza ai troppi naufraghi avvenuti nell'aprile 2015 che hanno coinvolto diverse imbarcazioni che trasportavano migranti e richiedenti asilo dalla Libia, di fatto sostituisce e segue l’operazione Mare Nostrum messo in atto dal Governo Letta-Renzi a partire dal 2013. Ad oggi è la Guardia Costiera italiana che si occupa per la quasi totalità di responsabilità degli interventi nel Mediterraneo, ma col nuovo Governo Conte l’Italia chiede di poter modificare delle parti consistenti dell’operazione: oltre a quanto già detto dalla Trenta, l’Italia richiede anche che il principio Sar (ricerca e soccorso) valga più di quello geografico, come già previsto dall'ultimo aggiornamento della convenzione del Mare, che Malta si è rifiutata di ratificare. Proprio perché invece al momento tutti gli sbarchi invece avvengono in Italia, il Ministro Salvini ha fatto sapere dopo la deludente riunione di Vienna «Se dall'Europa arriverà l'ennesimo no dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta è internazionale ma poi gli oneri ricadono solo su un Paese».

