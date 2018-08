Moncalieri, grave incidente: morto motociclista/ Ultime notizie, scontro con auto che faceva inversione

Moncalieri, grave incidente stradale: morto motociclista. Ultime notizie Torino, fatale uno scontro con una automobile che faceva inversione, da accertare responsabilità

Moncalieri, grave incidente stradale in provincia di Torino: morto un motociclista. Un episodio tragico quello registrato nella mattinata di oggi, giovedì 30 agosto 2018: secondo quanto riportato dai colleghi de Torino Today, è morto il giovane Marco Mollo, ventiquattrenne residente a La Loggia. Secondo le primissime ricostruzioni, lo scontro mortale ha avuto luogo in strada Carignano, nel tratto compreso tra strada Preserasca e via Culla. Marco Mollo era alla guida della sua motocicletta Yamaha, viaggiando in direzione La Loggia, quando ad un certo punto si è scontrato con una Chevrolet Aveo. Alla guida, una donna di cinquantadue anni residente a Moncalieri. Secondo La Stampa, l’automobilista stava effettuando una inversione, senza accorgersi della motocicletta in arrivo.

INCIDENTE STRADALE FATALE A MONCALIERI

Come sottolineato da Torino Today, sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di numerosi testimoni: la polizia locale è al lavoro per capire di chi siano le responsabilità del tragico episodio. Sui social network sono giunti i primi messaggi di cordoglio di amici e parenti: "L’inaspettato che ti mozza il fiato... Non sai quanto dolore ci sia tra queste 4 mura... Buon viaggio Marcolino... ti vedrò sempre accanto al tuo papà entrare in ufficio da noi col tuo solito buon sorriso!!!", "VOGLIO RICORDARTI COSÌ,NON ESISTONO PAROLE PER DESCRIVERE QUANTO BUONO DI CUORE SEI...ARRIVEDERCI AMICO MIO", "Riposa in pace Marco Mollo è stato un piacere, ci rincontreremo".

