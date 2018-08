Pagani, madre scopre figlia morta a letto e si lancia dal terzo piano/ Ultime notizie: un doppio suicidio?

Pagani, madre scopre figlia morta a letto e si lancia dal terzo piano. Ultime notizie: un doppio suicidio? Tragedia avvenuta questa mattina nella cittadina in provincia di Salerno

Pagani, madre scopre figlia morta a letto e si lancia dal terzo piano - Pixabay

Un vero e proprio giallo quanto accaduto questa mattina a Pagani, città di circa 35mila abitanti sita in Campania, in provincia di Salerno. Una donna si è suicidata dopo aver trovato la figlia morta nel letto. Stando alle poche informazioni circolanti in rete in queste ultimissime ore, la madre aveva 60 anni, mentre la figlia era appena 23enne, rinvenuta senza vita nella sua stanza dopo essere andata a letto. Molto probabilmente la madre era andata a svegliare la figlia, quando si è accorta che quest’ultima non rispondeva. Non si capisce, però, perché la donna abbia deciso di gettarsi nel vuoto, forse per via della disperazione.

UN DOPPIO SUICIDIO?

Stando alle prime indiscrezioni, le forze dell’ordine ipotizzano un doppio suicido, anche se non è da escludere l’ipotesi malore per la ragazza trovata nel letto. La donna di 60 anni lavorava come infermeria e si è gettata dal balcone del terzo piano del suo condominio: l’impatto con l’asfalto è stato fatale, e a nulla è servito l’arrivo dei soccorsi. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche il possibile omicidio della ragazza da parte della madre o di un estraneo che si sarebbe introdotto nell’abitazione. E’ stata disposta l’autopsia per le due donne.

© Riproduzione Riservata.