Parma, 21enne picchiata e violentata: due arresti/ Ultime notizie: un italiano e uno spacciatore nigeriano

Parma, 21enne picchiata e violentata: due arresti

Sono stati arrestati due uomini a seguito dello stupro avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 luglio scorso, in quel di Parma. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, la polizia parmense ha fermato un italiano e un nigeriano con gravi accuse di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti di una ragazza di appena 21 anni. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la vicenda risalente ad un mese fa circa. La ragazza aveva incontrato il 46enne italiano la sera del 18 luglio e i due, dopo essere stati in un locale, si sarebbero spostati nell’appartamento di lui. A quel punto l’uomo ha chiamato il suo spacciatore di fiducia, un nigeriano, per acquistare della droga.

45 GIORNI DI PROGNOSI PER LA GIOVANE

Dopo aver assunto gli stupefacenti, sarebbe cambiato l’atteggiamento dell’italiano, che avrebbe avuto un rapporto consensuale con la giovane, ma che poi l’avrebbe imbavagliata e immobilizzata, violentandola e picchiandola per tutta la notte. La mattina successiva il 46enne di Parma ha chiamato un taxi per riportare a casa la sua vittima. Una volta tornata a casa, i genitori l’hanno portata in ospedale, dove i medici le hanno rilasciato una prognosi di 45 giorni per via delle gravi ferite subite su tutto il corpo. A poco più di un mese da quei gravissimi fatti, la svolta nelle indagini.

