Ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga/ Ultime notizie: pronta la collaborazione

Ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga - LaPresse

Primi importanti passi verso la costruzione del nuovo ponte Morandi. Nella giornata di oggi, come riferito dai colleghi dell’edizione online de La Stampa, si ritroveranno nella sede della Regione Liguria, alcuni rappresentanti di Autostrade, e molto probabilmente, di Fincantieri. Alle 16:30 verrà presentato il piano per demolire quello che resta del viadotto genovese, nonché per la successiva messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Il collante fra le due realtà, Autostrade per l’Italia, e la Fincantieri, azienda che lo stato avrebbe indicato per costruire il nuovo ponte, è rappresentato dall’archistar Renzo Piano, che negli scorsi giorni ha donato a sorpresa il suo progetto per il nuovo viadotto.

LA MOSSA DI AUTOSTRADE

Autostrade sarebbe pronta a sposare il progetto dell’architetto genovese, visto che le idee di quest’ultimo, e quelle di Aspi in merito al nuovo ponte, sembrano coincidere: niente stralli, ponte sorretto da piloni, e soprattutto, l’aspetto architettonico fondamentale. Dovrà essere in sostanza bello, oltre che ovviamente sicuro e funzionale. In quanto a Fincantieri, la possibile apertura di Autostrade potrebbe essere vista come una mossa della stessa azienda di superare quella crisi che ormai da più di due settimane l’ha travolta, e a riguardo si era già espresso il governatore Toti: «Autostrade apre il cantiere e paga il conto, Fincantieri costruisce il ponte, se serve con altre primarie imprese necessarie per il loro know-how, Renzo Piano regala a Genova il disegno di un ponte bellissimo. Per un volta possiamo farla semplice: senza polemiche, la città può riavere in fretta un’opera indispensabile, sicura e meravigliosa».

